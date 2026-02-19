Газета
Суд прекратил производство по изъятию доходов «Новоросцемента»

Ведомости

Арбитражный суд Краснодарского края прекратил производство по иску об изъятии активов крупнейшего производителя цемента в РФ – группы «Новоросцемент». Это следует из картотеки суда.

Суд также снял обеспечительные меры в отношении «Новоросцемента», Верхнебаканского цементного завода и АО «Актуальные инвестиции».

Производство прекращено после отказа замгенпрокурора Игоря Ткачева от иска. Причина подачи этого ходатайства не раскрываются.

Иск был подан 27 января. В ведомстве заподозрили, что владелец группы, гражданин Израиля и Кипра Лев Кветной, незаконно владеет стратегически значимым цементным бизнесом в России. Для легального владения таким предприятием необходимо получить разрешение специальной правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которого у бизнесмена нет.

Ответчиками по делу выступают кипрские компании Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited, а также российское АО «Актуальные инвестиции». Владелец группы Лев Кветной проходит в деле как третье лицо. Генпрокуратура в иске требовала обратить в доход государства активы в размере 45 млрд руб.

