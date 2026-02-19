Суд прекратил производство по изъятию доходов «Новоросцемента»

Иск был подан 27 января. В ведомстве заподозрили, что владелец группы, гражданин Израиля и Кипра Лев Кветной, незаконно владеет стратегически значимым цементным бизнесом в России. Для легального владения таким предприятием необходимо получить разрешение специальной правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которого у бизнесмена нет.