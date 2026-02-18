Газета
Общество

Генпрокуратура отказывается от иска об изъятии «Новоросцемента»

Ведомство требовало обратить активы группы на 45 млрд рублей в доход государства
Ведомости

Генеральная прокуратура решила отказаться от иска об изъятии активов крупнейшего производителя цемента в РФ – группы «Новоросцемент». Это следует из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края.

Иск был подан 27 января замгенпрокурора Игорем Ткачевым. Ответчиками по делу выступают кипрские компании Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited, а также российское АО «Актуальные инвестиции». Владелец группы Лев Кветной проходит в деле как третье лицо.

В ведомстве заподозрили, что гражданин Израиля и Кипра Кветной незаконно владеет стратегически значимым цементным бизнесом в России. Для легального владения таким предприятием необходимо получить разрешение специальной правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которых у бизнесмена нет.

Кветной стал ответчиком по делу об изъятии активов группы «Новоросцемент»

Общество

Генпрокуратура в иске потребовала обратить в доход государства активы в размере 45 млрд руб., 28 января арбитраж арестовал акции компаний «Верхнебаканский цементный завод» и «Новоросцемент». Кроме того, под арестом оказалось все недвижимое и движимое имущество организаций этой группы, кроме произведенной продукции, денежные средства заводов и их владельца.

Ходатайству об отмене от иска со стороны Генпрокуратуры предшествовали три апелляционные жалобы от «Новоросцемента», АО «Актуальные инвестиции» и Верхнебаканского цементного завода, поданные 18 февраля.

Предприятие «Новоросцемента» было основано в 1882 г. и тогда носило название «Общество Черноморского цементного производства». Сейчас в структуру «Новоросцемента» входят два цементных завода в Новороссийске - «Пролетарий» и «Первомайский». Производственные мощности позволяют выпускать более 4,3 млн т цемента в год, следует из информации на сайте.

