Генпрокуратура отказывается от иска об изъятии «Новоросцемента»

Предприятие «Новоросцемента» было основано в 1882 г. и тогда носило название «Общество Черноморского цементного производства». Сейчас в структуру «Новоросцемента» входят два цементных завода в Новороссийске - «Пролетарий» и «Первомайский». Производственные мощности позволяют выпускать более 4,3 млн т цемента в год, следует из информации на сайте.