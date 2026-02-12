Кветной стал ответчиком по делу об изъятии активов группы «Новоросцемент»
«В ходатайстве о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Москвы отказать. В удовлетворении ходатайства об отложении предварительного судебного заседания отказать. Назначить основное судебное разбирательство на 19 февраля 2026 г.», – сказал судья.
28 января суд арестовал акции компаний «Верхнебаканский цементный завод» и «Новоросцемент». Под арест также попало все недвижимое и движимое имущество организаций этой группы, кроме произведенной продукции, денежные средства заводов и их владельца.
Компании обязаны перечислять свои доходы только на счета, открытые в российских банках на территории страны. Тем же решением суд приостановил исполнение денежных и иных обязательств между компаниями и их бенефициарами Львом Кветным, МКАО «Эйрса лимитед» и Дмитрием Сметаничем.
Генпрокуратура требует изъять 45 млрд руб. из собственности «Новоросцемента» в пользу государства. Ведомство утверждает, что без уведомления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и согласования правительственной комиссии иностранная группа лиц, включая офшоры и самого бизнесмена, стала контролировать предприятия Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited.