Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Кветной стал ответчиком по делу об изъятии активов группы «Новоросцемент»

Ведомости

Арбитражный суд Краснодарского края завершил предварительное судебное заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ активов группы «Новоросцемент». Конечный бенефициар корпорации Лев Кветной привлечен к делу в качестве ответчика, передает «Интерфакс».

«В ходатайстве о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Москвы отказать. В удовлетворении ходатайства об отложении предварительного судебного заседания отказать. Назначить основное судебное разбирательство на 19 февраля 2026 г.», – сказал судья.

28 января суд арестовал акции компаний «Верхнебаканский цементный завод» и «Новоросцемент». Под арест также попало все недвижимое и движимое имущество организаций этой группы, кроме произведенной продукции, денежные средства заводов и их владельца.

Компании обязаны перечислять свои доходы только на счета, открытые в российских банках на территории страны. Тем же решением суд приостановил исполнение денежных и иных обязательств между компаниями и их бенефициарами Львом Кветным, МКАО «Эйрса лимитед» и Дмитрием Сметаничем.

Генпрокуратура требует изъять 45 млрд руб. из собственности «Новоросцемента» в пользу государства. Ведомство утверждает, что без уведомления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и согласования правительственной комиссии иностранная группа лиц, включая офшоры и самого бизнесмена, стала контролировать предприятия Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её