ГП просит обратить акции «Новоросцемента» на 45 млрд рублей в казну государства

ГП просит обратить акции «Новоросцемента» на 45 млрд рублей в казну государстваПо данным ведомства, владелец Лев Кветной является гражданином Израиля и Кипра
Генпрокуратура России потребовала обратить активы в размере 45 млрд руб. одного из крупнейших в России производителей цемента, холдинга «Новоросцемент», принадлежащего бизнесмену Льву Кветному, в казну государства. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с содержанием иска ведомства.
Иск в Арбитражный суд Краснодарского края подал заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев. Ответчиками по делу выступают кипрские компании Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited, а также российское АО «Актуальные инвестиции». Кветной проходит как третье лицо, обращает внимание собеседник «Ведомостей».
Как утверждает источник, ссылаясь на данные иска, гражданин Израиля и Кипра Кветной незаконно владеет стратегически значимым цементным бизнесом в России. Для легального владения таким предприятием необходимо получить разрешение специальной правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которых у бизнесмена нет.
Установлено, что без уведомления ФАС и согласования правительственной комиссии иностранная группа лиц, включая офшоры и самого Кветного, установила контроль над предприятиями Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited.
Позднее, по словам собеседника «Ведомостей», Кветной заключил договор о создании АО «Актуальные инвестиции», по условиям которого Chevre Investments Limited передала 100% акций «Новоросцементу», а Nortox Investments Limited - ОАО «Верхнебаканский цементный завод». В результате этих сделок все акции обеих организаций перешли к «Актуальным инвестициям».
Кроме того, Кветной, контролируя холдинг, использовал его доминирующее положение на рынке для завышения цен на цемент в Южном федеральном округе, что было зафиксировано ФАС. Полученные доходы он выводил за рубеж, включая счета в Швейцарии, и перевел более 1 млрд руб. в иностранную юрисдикцию.
В 2022 г., чтобы обойти ограничения, установленные президентскими указами, Кветной продал активы «Актуальных инвестиций». Генпрокуратура требует, чтобы суд признал эти сделки незаконными и обратил ценные бумаги стратегических предприятий в пользу России.
ОАО «Новоросцемент» и Верхнебаканский цементный завод входят в группу «Газметаллпроект». Совокупные производственные мощности предприятий превышают 8 млн т цемента в год. В структуру «Новоросцемента» входят заводы «Пролетарий», «Октябрь» и «Первомайский». Верхнебаканский цемзавод является одним из крупнейших производителей цемента в Южном федеральном округе с мощностью до 2,3 млн т в год.