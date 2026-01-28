ГП просит обратить акции «Новоросцемента» на 45 млрд рублей в казну государства

Кроме того, Кветной, контролируя холдинг, использовал его доминирующее положение на рынке для завышения цен на цемент в Южном федеральном округе, что было зафиксировано ФАС. Полученные доходы он выводил за рубеж, включая счета в Швейцарии, и перевел более 1 млрд руб. в иностранную юрисдикцию.