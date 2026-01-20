Генпрокуратура раскрыла коррупционную схему Вороновского на 2,8 млрд рублей

Генпрокуратура раскрыла коррупционную схему Вороновского на 2,8 млрд рублейНадзорное ведомство требует изъять в казну государства 19 предприятий и десятки объектов недвижимости в России
Генеральная прокуратура подала в Центральный районный суд Сочи антикоррупционный иск, в котором просит обратить в доход государства имущество и корпоративные права, связанные с экс-депутатом Госдумы Анатолием Вороновским, а также группой его предполагаемых соучастников и аффилированных лиц. «Ведомости» узнали подробности искового заявления. Общая сумма незаконного дохода, по оценке надзорного ведомства, превышает 2,8 млрд руб.
Как рассказал источник, знакомый с содержанием иска, Вороновский, занимая должности на госслужбе в Краснодарском крае, получал откаты за распределение бюджетных средств на строительство и ремонт дорог. По иску ответчиками вместе с бывшим парламентарием проходит 29 физических лиц. В их числе депутат Госдумы Андрей Дорошенко и их родственники, а также депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко.
В исковом заявлении, говорит собеседник, подробно описывается схема, действовавшая после назначения Вороновского министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в 2016 г. Он, как установила Генпрокуратура, распределял дорожные госзаказы среди заранее отобранных подрядчиков и требовал «плату» за доступ к контрактам. Деньги вносились в созданный в 2017 г. фонд «Моя Кубань» под видом добровольных пожертвований, а затем выводились через подконтрольные структуры, рассказывает источник. Всего в 2017–2024 гг. 46 предприятий дорожной отрасли перечислили в фонд более 1,9 млрд руб., уточняется в иске.
По словам собеседника, ключевым элементом этой схемы стала ассоциация «Союз дорожников Кубани». Ей руководили Дорошенко и Карпенко. Членство в ассоциации, по версии истца, было фактически обязательным условием участия дорожно-строительных компаний в закупках, а на ее площадке определялся размер незаконного вознаграждения в процентах от сметной стоимости заказов.
В исковых требованиях также говорится о получении «неправомерного дохода» компаниями «Инжтех» и «Вайт» (968,1 млн руб. за 2016–2019 гг.) и передачу Вороновскому 50% долей в ООО «Усть-Лабинское ДРСУ» в обмен на содействие в победах на торгах.
На незаконно полученный ответчиками доход приобретались многочисленные объекты недвижимости и другие активы, которые оформлялись в том числе на родственников Вороновского – его сына, бывшую супругу, а также на иных близких лиц и номинальных владельцев, использовавшихся для сокрытия конечных бенефициаров, пришли к выводу в надзорном ведомстве.
Всего, согласно исковым требованиям, истец просит передать в государственную собственность доли в уставном капитале 19 компаний и объекты недвижимости, принадлежащие Вороновскому и его родственникам, а также зарегистрированные на других ответчиков и аффилированных с ними лиц. Учитывая возможный риск отчуждения, прокуратура просит суд наложить обеспечительные меры на эти активы. В их числе – арест акций АО «Прогресс» с запретом на операции в реестре акционеров, а также арест долей в ряде компаний дорожно-строительного профиля, включая «Альфастрой», «Мостобурстрой», «Инжгеопром», «Инжтех», «М-стройюг», «Усть-Лабинское ДРСУ», «Красноармейское ДРСУ», «Краснодаравтодорпроект», «Магистраль» и другие. Кроме того, прокуроры просят суд временно ограничить выезд за пределы России для лиц из списка ответчиков. Контроль за исполнением этого решения должен быть возложен на Пограничную службу ФСБ.
Как писали «Ведомости», 11 ноября 2025 г. Госдума дала согласие на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела против него. А 2 декабря прошлого года нижняя палата прекратила его полномочия. На следующий день (3 декабря) Басманный суд санкционировал заключение под стражу бывшего депутата. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета. Вороновскому предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Если вина экс-депутата будет доказана в суде по существу, ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
24 декабря его мандат был передан члену законодательного собрания Краснодарского края Валерию Горюханову.