Генпрокуратура раскрыла коррупционную схему Вороновского на 2,8 млрд рублей

Всего, согласно исковым требованиям, истец просит передать в государственную собственность доли в уставном капитале 19 компаний и объекты недвижимости, принадлежащие Вороновскому и его родственникам, а также зарегистрированные на других ответчиков и аффилированных с ними лиц. Учитывая возможный риск отчуждения, прокуратура просит суд наложить обеспечительные меры на эти активы. В их числе – арест акций АО «Прогресс» с запретом на операции в реестре акционеров, а также арест долей в ряде компаний дорожно-строительного профиля, включая «Альфастрой», «Мостобурстрой», «Инжгеопром», «Инжтех», «М-стройюг», «Усть-Лабинское ДРСУ», «Красноармейское ДРСУ», «Краснодаравтодорпроект», «Магистраль» и другие. Кроме того, прокуроры просят суд временно ограничить выезд за пределы России для лиц из списка ответчиков. Контроль за исполнением этого решения должен быть возложен на Пограничную службу ФСБ.