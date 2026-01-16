Экс-замминистра транспорта Игорь Чалик заявил о своей невиновности

Экс-замминистра транспорта Игорь Чалик заявил о своей невиновностиВ московском суде начался процесс по уголовному делу о премии самому себе
О задержании Игоря Чалика стало известно еще 26 февраля прошлого года. На период предварительного расследования, которым занимался Следственный комитет, бывшего замминистра суд поместил под домашний арест по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Чалику также вменяется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК).
По версии следствия, в 2024 г. в должности врио главы Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА) Чалик незаконно внес себя в список премирования (сумма платежей составила 1,376 млн руб.). Также он назначил двум подчиненным премии в размере 2,28 млн руб., что было квалифицировано как злоупотребление полномочиями. Всего он якобы присвоил почти 4,2 млн руб., принадлежащих ГосНИИ ГА, причинив особо крупный материальный ущерб предприятию, собственниками имущества которого являются Росавиация и Росимущество.
15 января судья Ольга Пантыкина приступила к рассмотрению уголовного дела по существу. Процесс по традиции начался с того, что прокурор огласил обвинительное заключение. После этого выступил сам 68-летний Чалик, выразив свое отношение к обвинению. «Виновным себя в инкриминируемых преступлениях я не признаю, поскольку изложенные в оглашенном государственным обвинителем обвинении факты не свидетельствуют о наличии в моих действиях признаков состава преступления», – начал он. Чалик подробно рассказал суду, что премирование на самом деле происходило на законных основаниях. «Я, как исполняющий обязанности гендиректора ГосНИИ ГА, обладал не только правом премирования работников предприятия, в том числе за достижение основных (ключевых) показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия за месяц, квартал или год, но и в силу требований закона, а также локальных нормативных актов предприятия был обязан выплачивать премии работникам», – обратил внимание подсудимый. Что касается своего собственного премирования, Чалик пояснил, что принятие решения о премировании как первого заместителя гендиректора входило в его полномочия исполняющего обязанности гендиректора и не требовало согласования с Росавиацией.
Кроме того, по словам обвиняемого, благодаря качественной работе команды были достигнуты «беспрецедентные результаты» – в том числе им был подготовлен контракт на продление летной годности вертолетов Ми-8 во всем мире, а также ГосНИИ ГА стал единственным поставщиком удостоверений членов экипажей воздушных судов с защищенной голограммой и оперативно решались вопросы этапов сертификации новой российской техники.
Игорь Чалик родился 3 декабря 1957 г. в Орске Оренбургской области. Окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности «эксплуатация воздушного транспорта». До 2010 г. работал пилотом Сыктывкарского объединенного авиаотряда, а затем командиром летного отряда воздушных судов А-330 летного комплекса ОАО «Аэрофлот». В 2010−2011 гг. был заместителем гендиректора − директором департамента производства полетов «Аэрофлота», а после, до 2021 г., − заместителем гендиректора – летным директором ПАО «Аэрофлот». 18 января 2021 г. Чалик стал заместителем министра транспорта РФ. В ноябре 2023 г. он был освобожден от должности ввиду истечения срока действия служебного контракта. С декабря того же года Чалик возглавил ГосНИИ ГА, где проработал до конца января 2025 г.