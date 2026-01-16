Экс-замминистра транспорта Игорь Чалик заявил о своей невиновности

15 января судья Ольга Пантыкина приступила к рассмотрению уголовного дела по существу. Процесс по традиции начался с того, что прокурор огласил обвинительное заключение. После этого выступил сам 68-летний Чалик, выразив свое отношение к обвинению. «Виновным себя в инкриминируемых преступлениях я не признаю, поскольку изложенные в оглашенном государственным обвинителем обвинении факты не свидетельствуют о наличии в моих действиях признаков состава преступления», – начал он. Чалик подробно рассказал суду, что премирование на самом деле происходило на законных основаниях. «Я, как исполняющий обязанности гендиректора ГосНИИ ГА, обладал не только правом премирования работников предприятия, в том числе за достижение основных (ключевых) показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия за месяц, квартал или год, но и в силу требований закона, а также локальных нормативных актов предприятия был обязан выплачивать премии работникам», – обратил внимание подсудимый. Что касается своего собственного премирования, Чалик пояснил, что принятие решения о премировании как первого заместителя гендиректора входило в его полномочия исполняющего обязанности гендиректора и не требовало согласования с Росавиацией.