Суд отправил Игоря Чалика под домашний арест по делу о растрате

Игорь Чалик родился 3 декабря 1957 г. в Орске Оренбургской области. Окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности «эксплуатация воздушного транспорта». До 2010 г. работал пилотом Сыктывкарского объединенного авиаотряда, а затем командиром летного отряда воздушных судов А-330 летного комплекса ОАО «Аэрофлот». В 2010−2011 гг. был заместителем гендиректора − директором департамента производства полетов «Аэрофлота», а после, до 2021 г., − заместителем гендиректора – летным директором ПАО «Аэрофлот». 18 января 2021 г. Чалик стал заместителем министра транспорта РФ. В ноябре 2023 г. он был освобожден от должности ввиду истечения срока служебного контракта. С декабря того же года Чалик возглавил ГосНИИ ГА, где проработал до конца января 2025 г.