Суд отправил Игоря Чалика под домашний арест по делу о растрате

Суд отправил Игоря Чалика под домашний арест по делу о растратеВину экс-замминистра транспорта не признает
Дорогомиловский суд Москвы поместил под домашний арест бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика по делу о растрате 4,2 млн руб., следует из решения суда. Срок меры пресечения установлен до 24 апреля 2025 г. В ходе заседания Чалик заявил, что он невиновен в инкриминируемом ему преступлении.
«Я не чувствую себя виновным. Все, что я делал, делалось открыто и честно», – сказал он, добавив, что действовал по таким принципам все годы на госслужбе. Чалик заверил суд, что его задачей всегда было «сохранить доброе имя» перед детьми и внуками. Адвокат в процессе указал на проблемы со здоровьем (аритмию сердца и гастрит) своего доверителя.
О задержании Чалика стало известно 26 февраля. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет. Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), подтвердил «Ведомостям» источник в силовых структурах. Три источника «Известий» со ссылкой на версию следствия рассказали, что в 2024 г. в должности врио главы Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА) Чалик систематически незаконно выписывал себе премии.
Всего он якобы присвоил почти 4,2 млн руб., принадлежащих ГосНИИ ГА, причинив особо крупный материальный ущерб предприятию, собственниками имущества которого являются Росавиация и Росимущество. При этом один из источников утверждал, что экс-замминистра на допросе частично признал вину и сознался в факте выписывания премий, но с предъявленной суммой не согласился.
Игорь Чалик родился 3 декабря 1957 г. в Орске Оренбургской области. Окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности «эксплуатация воздушного транспорта». До 2010 г. работал пилотом Сыктывкарского объединенного авиаотряда, а затем командиром летного отряда воздушных судов А-330 летного комплекса ОАО «Аэрофлот». В 2010−2011 гг. был заместителем гендиректора − директором департамента производства полетов «Аэрофлота», а после, до 2021 г., − заместителем гендиректора – летным директором ПАО «Аэрофлот». 18 января 2021 г. Чалик стал заместителем министра транспорта РФ. В ноябре 2023 г. он был освобожден от должности ввиду истечения срока служебного контракта. С декабря того же года Чалик возглавил ГосНИИ ГА, где проработал до конца января 2025 г.