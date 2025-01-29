Прокуратура запросила семь лет за растрату 424 млн рублей «дочки» «Роснано»

«Совершив хищение денежных средств, Главацкий с одним из соучастников зарегистрировали компанию, через которую в период с ноября 2010 г. по апрель 2014 г. обеспечили совершение незаконных финансовых операций по перечислению похищенных средств под видом платежей по сделкам с аккумулированием на счетах подконтрольных им фирм на сумму более 358 млн руб.», – рассказали в столичной прокуратуре. В апелляционном постановлении об аресте Главацкого, с которым ознакомились «Ведомости», говорилось, что изначально в 2013 г. было возбуждено уголовное дело в отношении финансового директора ГК «Роснанотех» (сейчас «Роснано»). Позже с этим делом следствие соединило еще ряд уголовных дел, в том числе и Главацкого. 12 июля 2021 г. Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинение.