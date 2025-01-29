Прокуратура запросила семь лет за растрату 424 млн рублей «дочки» «Роснано»29 января суд огласит заочный приговор Валерию Главацкому
Хорошевский суд Москвы 29 января повторно огласит заочный приговор по уголовному делу о растрате более 424 млн руб., выделенных на разработку и производство лекарственных препаратов. Первый приговор отменил Мосгорсуд из-за уголовно-процессуальных нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции. Государственный обвинитель в прениях сторон запросил для одного из руководителей ООО «НТфарма» (входит в структуру «Роснано») Валерия Главацкого наказание в виде семи лет колонии общего режима, узнали «Ведомости» от двух источников, знакомых с процессом. Сам Главацкий находится в международном розыске с 2021 г., поэтому судебный процесс проходил без его участия.
Срок отбывания наказания представитель прокуратуры в суде попросил исчислять со дня фактического задержания Главацкого. Кроме того, гособвинитель попросил суд удовлетворить в полном объеме заявленный к подсудимому гражданский иск, а также сохранить под арестом денежные средства и имущество 58-летнего Главацкого для обеспечения исполнения приговора в части взыскания по гражданскому иску.
Осенью 2023 г. Хорошевский суд уже выносил ему обвинительный приговор. Тогда Судья Ольга Жукова признала Главацкого виновным в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Суд счел его вину полностью доказанной и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима заочно. Обвинительное заключение в отношении бизнесмена утверждала Генпрокуратура. По данным ведомства, Главацкий в период с сентября 2010 г. по апрель 2013 г. совместно с соучастниками совершил хищение денежных средств, выделенных госкорпорации для разработки лекарственных препаратов коммерческой организацией, на сумму свыше 424 млн руб.
Суд и следствие тогда установили, что роль Главацкого заключалась в создании с помощью подконтрольных ему лиц условий по принятию решений советом директоров медицинской компании для распределения денег на счета фирм сообщников преступления.
«Совершив хищение денежных средств, Главацкий с одним из соучастников зарегистрировали компанию, через которую в период с ноября 2010 г. по апрель 2014 г. обеспечили совершение незаконных финансовых операций по перечислению похищенных средств под видом платежей по сделкам с аккумулированием на счетах подконтрольных им фирм на сумму более 358 млн руб.», – рассказали в столичной прокуратуре. В апелляционном постановлении об аресте Главацкого, с которым ознакомились «Ведомости», говорилось, что изначально в 2013 г. было возбуждено уголовное дело в отношении финансового директора ГК «Роснанотех» (сейчас «Роснано»). Позже с этим делом следствие соединило еще ряд уголовных дел, в том числе и Главацкого. 12 июля 2021 г. Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинение.
В 2020 г. в рамках этого дела Хорошевский суд осудил учредителя «НТфарма» Рустама Атауллаханова и гендиректора компании Евгения Султанова за хищение 1 млрд руб. у «Роснано». Им было назначено наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. По версии следствия, с 2010 г. «Роснано» инвестировала в ООО «НТфарма» свыше 1 млрд руб. для строительства в Переславском районе Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Завод планировалось запустить к сентябрю 2012 г., но в течение нескольких лет работы на нем не осуществлялись.
В апреле 2023 г. судья Арбитражного суда Москвы Елена Махалкина рассматривала в рамках дела о банкротстве ООО «НТфарма» заявление конкурсного управляющего должника о взыскании убытков в размере 824 млн руб. с Атауллаханова, Султанова и Главацкого, а также с ООО «Пром-би», Sarsfield Ventures Limited, Caverton Private Capital Limited. Вся сумма убытков «НТфармы», согласно определению суда, была взыскана только с Атауллаханова.
Вместе с тем в декабре 2023 г. Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего инвестиционного директора «Роснано» Наиля Губаева. Его обвиняют в хищении 179 млн руб. По версии следствия, Губаев в 2021 г. присвоил 179 млн руб., которые испанская фирма «Талесэспана джиэрпи, с.а.у.» выплатила «Элвис-неотеку» (принадлежит «Роснано») по решению Арбитражного суда Швейцарии. Штраф был назначен из-за дела о поставленной ранее продукции, писали «Ведомости». Губаев, зная о решении суда, сообщил представителям «Элвис-неотека» ложные сведения об отказе арбитража в удовлетворении исковых требований. Получив деньги от испанской компании, экс-директор воспользовался ими своему усмотрению. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело было направлено в Гагаринский районный суд Москвы. Губаев находится в СИЗО.