Суд арестовал акции «Новоросцемента» и «Верхнебаканского цементного завода»

Арбитражный суд Краснодарского края 28 января наложил арест на акции компаний «Верхнебаканский цементный завод» и «Новоросцемент», которые принадлежат АО «Актуальные инвестиции», а также на все недвижимое и движимое имущество организаций этой группы, за исключением произведенной продукции. Это следует из картотеки суда.