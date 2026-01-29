Газета
Суд арестовал акции «Новоросцемента» и «Верхнебаканского цементного завода»

Ведомости

Арбитражный суд Краснодарского края 28 января наложил арест на акции компаний «Верхнебаканский цементный завод» и «Новоросцемент», которые принадлежат АО «Актуальные инвестиции», а также на все недвижимое и движимое имущество организаций этой группы, за исключением произведенной продукции. Это следует из картотеки суда.

Под арест попали денежные средства обоих заводов и их владельца, а также денежные средства ООО «Октябрь», ООО «Стром-Трейдинг» и ООО «Новоросцемент Маркет», за исключением тех, что предназначены для обязательных и неотложных платежей.

Суд также обязал компании перечислять доходы от реализации продукции исключительно на счета, открытые в российских банках на территории РФ. Кроме того, суд приостановил исполнение денежных и иных обязательств между компаниями и их бенефициарами Львом Кветным, МКАО «Эйрса Лимитед» и Дмитрием Сметаничем.

ГП просит обратить акции «Новоросцемента» на 45 млрд рублей в казну государства

Общество

Предварительные слушания по делу назначены на 12 февраля. 

Генпрокуратура России 28 января потребовала обратить активы в размере 45 млрд руб. холдинга «Новоросцемент», принадлежащего бизнесмену Льву Кветному, в казну государства. Установлено, что без уведомления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и согласования правительственной комиссии иностранная группа лиц, включая офшоры и самого бизнесмена, установила контроль над предприятиями Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited.

Позднее Кветной заключил договор о создании АО «Актуальные инвестиции», по условиям которого Chevre Investments Limited передала 100% акций «Новоросцементу», а Nortox Investments Limited – ОАО «Верхнебаканский цементный завод». В 2022 г., чтобы обойти ограничения, установленные президентскими указами, Кветной продал активы «Актуальных инвестиций».

