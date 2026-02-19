Медведев: Россия возвращается на мировую арену гражданского авиастроения

10 февраля директор Центра компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана Алесь Логинов рассказал, что к концу 2025 г. российским производителям удалось локализовать значимую часть производственных процессов и для беспилотных авиационных систем (БАС). По его словам, за последние три года участники отрасли сделали «огромный шаг», так как до этого момента «не было вообще ничего».