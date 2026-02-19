Медведев: Россия возвращается на мировую арену гражданского авиастроения
Россия возвращается на мировую арену гражданского авиастроения, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках Первого отраслевого окружного форума партии «Есть результат!» в Екатеринбурге, пишут «РИА Новости».
Он подчеркнул, что Россия в настоящее время самодостаточна по целому ряду технологических направлений. Медведев отметил, что задачи развития промышленности и обеспечения технологического суверенитета всегда были в центре внимания. При этом, по его словам, многие задачи казались трудноисполнимыми.
Зампредседателя Совбеза также отметил, что страна смогла в несколько раз увеличить объем выпуска многих видов военной продукции. Старт осуществлялся с небольших объемов, но сейчас Россия смогла достичь очень хороших результатов и перейти к серийному производству.
«Российские инженеры, конструкторы, рабочие, действительно, по-настоящему каждый день трудились над решением вот этих чрезвычайно сложных задач», – сказал он.
10 февраля директор Центра компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана Алесь Логинов рассказал, что к концу 2025 г. российским производителям удалось локализовать значимую часть производственных процессов и для беспилотных авиационных систем (БАС). По его словам, за последние три года участники отрасли сделали «огромный шаг», так как до этого момента «не было вообще ничего».