Amazon сместил Walmart с позиции крупнейшей компании по объему продаж
Amazon возглавила мировой рейтинг компании по объему продаж, сместив с первого места американскую розничную сеть Walmart, пишет Bloomberg.
Продажи Amazon по итогам 2025 г. составили около $717 млрд, показатель Walmart – $713,2 млрд. В 2024 г. показатель Walmart составил $681 млрд, Amazon – $638 млрд.
Агентство отметило, что Amazon и Walmart напрямую конкурируют за деньги покупателей. Amazon является крупнейшим онлайн-ритейлером, чьи сервисы ежемесячно посещают 2,7 млрд пользователей. Walmart – крупнейший розничный продавец с более чем 10 000 магазинов и торговых клубов по всему миру. При этом обе компании получают большую часть своей выручки в США.
В феврале сеть Walmart стала первой компанией из сектора традиционной розницы, рыночная капитализация которой превысила $1 трлн. «Ведомости» писали, что за последний год акции Walmart выросли почти на 26%, а за 10 лет их стоимость увеличилась на 468%. В прошлом году выручка ритейлера выросла на 5,1% и достигла $681 млрд, чистая прибыль увеличилась на 25% до $19,4 млрд по отношению к 2024 г.