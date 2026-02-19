Amazon сместил Walmart с позиции крупнейшей компании по объему продаж

В феврале сеть Walmart стала первой компанией из сектора традиционной розницы, рыночная капитализация которой превысила $1 трлн. «Ведомости» писали, что за последний год акции Walmart выросли почти на 26%, а за 10 лет их стоимость увеличилась на 468%. В прошлом году выручка ритейлера выросла на 5,1% и достигла $681 млрд, чистая прибыль увеличилась на 25% до $19,4 млрд по отношению к 2024 г.