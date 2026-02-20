«Газпром» и «Србиягаз» расширяют хранилище газа «Банатски-Двор»
«Газпром» и «Србиягаз» приступили к расширению крупнейшего подземного хранилища газа Сербии – «Банатски-Двор». Мощность хранения планируется довести как минимум до 750 млн куб. м, сообщил гендиректор сербской госкомпании Душан Баятович.
«Мы проводим бурение. Думаю, что на следующей неделе будет подписан контракт по установке нового оборудования для осушки газа, сейчас у нас одна установка производственной мощностью 5 млн куб. м, будет еще одна на дополнительных 7 млн куб. м», – заявил Баятович (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, также рассматриваются поставки новых компрессоров – как российских, так и других производителей.
«Ожидаем, что достигнем объема хранения минимум 5,5 млн куб. м газа в сутки, а отбора – до 12 млн куб. м в сутки», – добавил он.
20 февраля Баятович также сообщал, что Сербия и Россия предварительно договорились о заключении нового газового контракта сроком на шесть месяцев на условиях действующего соглашения. Подписание документа планируется не позднее 20 марта.