«Газпром» и «Србиягаз» расширяют хранилище газа «Банатски-Двор»

«Мы проводим бурение. Думаю, что на следующей неделе будет подписан контракт по установке нового оборудования для осушки газа, сейчас у нас одна установка производственной мощностью 5 млн куб. м, будет еще одна на дополнительных 7 млн куб. м», – заявил Баятович (цитата по «РИА Новости»).