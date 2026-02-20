В Сербии рассказали о предварительной договоренности с РФ по контракту на газ

Баятович в сентябре сообщил, что Сербия в октябре 2025 г. планирует заключить новый договор с «Газпромом». Повышение цены газа для населения не планируется, а возможную разницу в цене оплатит «Сербиягаз». Гендиректор компании заверил, что газоснабжению Сербии ничего не угрожает.