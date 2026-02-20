Газета
В Сербии рассказали о предварительной договоренности с РФ по контракту на газ

Ведомости

Сербия и Россия достигли предварительной договоренности о заключении нового газового контракта сроком на шесть месяцев на условиях текущего соглашения. Об этом сообщил директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович.

«Это по гибкости поставок сейчас очень важно, по стоимости и объемам отвечает экономическим интересам Республики Сербия», – добавил он (цитата по ТАСС).

По словам Баятовича, переговоры с представителями «Газпром экспорта» состоялись в Санкт-Петербурге и завершились договоренностями о продолжении поставок газа. 

Руководитель «Сербиягаза» добавил, что подписание нового соглашения запланировано не позднее 20 марта.

Баятович в сентябре сообщил, что Сербия в октябре 2025 г. планирует заключить новый договор с «Газпромом». Повышение цены газа для населения не планируется, а возможную разницу в цене оплатит «Сербиягаз». Гендиректор компании заверил, что газоснабжению Сербии ничего не угрожает.

Российская сторона предложила Сербии заключить контракт по поставкам газа в республику с действием до конца 2025 г., хотя президент страны Александр Вучич рассчитывал договориться о соглашении на более длительный срок, рассказал он в интервью Informer в октябре.

