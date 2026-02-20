В Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в непогоду
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой установить потолок тарифов на такси при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях. Он также предложил ввести фиксированную цену на поездки в аэропорты, на вокзалы и в больницы.
По его словам, было бы справедливым, если бы компании, чья деятельность связана с такси, в рамках своей социальной миссии установили потолок роста тарифов при непогоде. «Например, максимум 50–70%. А еще фиксированный тариф на такие случаи для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц», – заявил Чернышов «РИА Новости».
По его мнению, крупный бизнес способен компенсировать водителям недополученный доход и выстроить систему так, чтобы социально значимые заказы не отклонялись.
Чернышов добавил, что в ситуации, близкой к «погодному ЧС», бизнесу стоит учитывать социальную ответственность перед пассажирами, которые дают им работать и зарабатывать.
20 февраля сообщалось, что из-за снегопада в Москве в часы пик время поездок может увеличиться на треть, а на отдельных маршрутах – в два–три раза. По оценкам аналитиков, из-за этого средний чек на такси по городу способен вырасти до 25%, на длинных маршрутах – еще заметнее. 5 февраля стало известно, что средняя стоимость минуты поездки в такси в Москве за год увеличилась на 13%, а продолжительность поездок на фоне пробок и погодных условий выросла на четверть.