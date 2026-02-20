В Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в непогоду

20 февраля сообщалось, что из-за снегопада в Москве в часы пик время поездок может увеличиться на треть, а на отдельных маршрутах – в два–три раза. По оценкам аналитиков, из-за этого средний чек на такси по городу способен вырасти до 25%, на длинных маршрутах – еще заметнее. 5 февраля стало известно, что средняя стоимость минуты поездки в такси в Москве за год увеличилась на 13%, а продолжительность поездок на фоне пробок и погодных условий выросла на четверть.