Burberry продлила права на три товарных знака в России

После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании приостановили деятельность в России, ушли из страны или сократили импорт своих товаров и производства. В апреле 2022 г. Coty объявила об уходе из РФ. Компании принадлежат бренды Burberry, Adidas, Calvin Klein, Rimmel, Gucci, Boss, Bourjois, Tiffany, Max Factor, Marc Jacobs, Lacoste, Mexx, Roberto Cavalli, Kilye Skin и др.