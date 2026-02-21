Burberry продлила права на три товарных знака в России
Британский производитель товаров класса люкс Burberry продлил на 10 лет срок действия исключительных прав на три товарных знака в России. Среди них надписи Burberry и Burberry London, England. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных Роспатента.
Товарные знаки зарегистрированы по 4, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 и 41 классам Международной классификации товаров и услуг. В них входят косметические средства, парфюмерные изделия, очки и аксессуары для них, ювелирные изделия и иные аксессуары, кожаные изделия, предметы одежды и обуви и головные уборы.
Заявки на товарные знаки подавались в сентябре 2015 г. и январе 2016 г. В мае – декабре 2017 г. их зарегистрировали. Действие исключительных прав истекло в сентябре 2025 г. и январе 2026 г.
После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании приостановили деятельность в России, ушли из страны или сократили импорт своих товаров и производства. В апреле 2022 г. Coty объявила об уходе из РФ. Компании принадлежат бренды Burberry, Adidas, Calvin Klein, Rimmel, Gucci, Boss, Bourjois, Tiffany, Max Factor, Marc Jacobs, Lacoste, Mexx, Roberto Cavalli, Kilye Skin и др.