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Бизнес

Владелец косметики Max Factor прекратит работу в России

Ведомости

Компания Coty объявила 27 апреля об уходе из России, сообщил Reuters. Coty стала последней из американских компаний, которая уходит с российского рынка, отметило агентство. Coty принадлежат косметические бренды Burberry, Adidas, Calvin Klein, Rimmel, Gucci, Boss, Bourjois, Tiffany, Max Factor, Marc Jacobs, Lacoste, Mexx, Roberto Cavalli, Kilye Skin и др.

По данным компании, в 2021 г. на Россию пришлось чуть более 3% ее продаж. В финансовом году, который закончился в июне прошлого года, общий объем продаж Coty составил $4,63 млрд. В компании не ожидают, что такое решение повлияет на ее целевые показатели по выручке и прибыли на 2022 финансовый год.

После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории России. О временном закрытии магазинов в стране объявила Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), а также Chanel и Cartier.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных