Владелец косметики Max Factor прекратит работу в России

По данным компании, в 2021 г. на Россию пришлось чуть более 3% ее продаж. В финансовом году, который закончился в июне прошлого года, общий объем продаж Coty составил $4,63 млрд. В компании не ожидают, что такое решение повлияет на ее целевые показатели по выручке и прибыли на 2022 финансовый год.