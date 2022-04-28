Владелец косметики Max Factor прекратит работу в России
Компания Coty объявила 27 апреля об уходе из России, сообщил Reuters. Coty стала последней из американских компаний, которая уходит с российского рынка, отметило агентство. Coty принадлежат косметические бренды Burberry, Adidas, Calvin Klein, Rimmel, Gucci, Boss, Bourjois, Tiffany, Max Factor, Marc Jacobs, Lacoste, Mexx, Roberto Cavalli, Kilye Skin и др.
По данным компании, в 2021 г. на Россию пришлось чуть более 3% ее продаж. В финансовом году, который закончился в июне прошлого года, общий объем продаж Coty составил $4,63 млрд. В компании не ожидают, что такое решение повлияет на ее целевые показатели по выручке и прибыли на 2022 финансовый год.
После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории России. О временном закрытии магазинов в стране объявила Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), а также Chanel и Cartier.