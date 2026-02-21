В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения сняли в 17.25, информация о запрете на прием и выпуск самолетов появилась в 16.57.
Ограничения на прием и выпуск самолетов уже устанавливали в аэропорту Ижевска в 9:10, в 13:03 они были отменены.
Ранее Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова, Краснодара, Самары, Ульяновска, Уфы, Краснодара, Чебоксар, они уже сняты.