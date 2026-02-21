Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Пензы и Саратова
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Саратова («Гагарин») сняты. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.
Мера применялась для обеспечения безопасности полетов. За время действия ограничений на запасные аэродромы отправились два самолета, которые выполняли полеты в Саратов.
21 февраля Минобороны России объявило об уничтожении дежурными системами противовоздушной обороны утром 12 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены над Краснодарским краем, Ростовской, Белгородской, Астраханской и Волгоградской областями.
Ночью российские военные нейтрализовали 77 беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Курской, Ростовской, Белгородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Воронежской областями, а также Азовским морем.
На фоне попыток атак по российским регионам Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Ижевска, Оренбурга, Самары («Курумоч»), Перми («Большое Савино»), Чебоксар, Волгограда, Саратова, Казани и Нижнекамска.