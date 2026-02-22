Сайты с онлайн‑продажей табака начнут блокировать в России с 1 марта

С 1 марта в России без решения суда будут блокировать интернет‑ресурсы, предлагающие к продаже табачную и никотинсодержащую продукцию, следует из постановления правительства. В документе указано, что полномочия по реализации этой меры возложены на Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.