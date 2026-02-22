Сайты с онлайн‑продажей табака начнут блокировать в России с 1 марта
С 1 марта в России без решения суда будут блокировать интернет‑ресурсы, предлагающие к продаже табачную и никотинсодержащую продукцию, следует из постановления правительства. В документе указано, что полномочия по реализации этой меры возложены на Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.
Росалкогольтабакконтроль получит право блокировать предложения об онлайн‑продаже табака, никотинсодержащей продукции, устройств для его потребления (включая вейпы и кальяны). Дистанционная розница этих товаров запрещена законом об охране здоровья от табачного дыма.
Аналогичный механизм действует с 2018 г. в отношении информации о дистанционной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В сентябре 2025 г. правительственная комиссия одобрила три законопроекта Минфина: с 1 марта 2026 г. в России введут лицензирование торговли табаком и никотинсодержащей продукцией, а за работу без лицензии установят уголовную ответственность.