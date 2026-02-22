Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Сайты с онлайн‑продажей табака начнут блокировать в России с 1 марта

Ведомости

С 1 марта в России без решения суда будут блокировать интернет‑ресурсы, предлагающие к продаже табачную и никотинсодержащую продукцию, следует из постановления правительства. В документе указано, что полномочия по реализации этой меры возложены на Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Росалкогольтабакконтроль получит право блокировать предложения об онлайн‑продаже табака, никотинсодержащей продукции, устройств для его потребления (включая вейпы и кальяны). Дистанционная розница этих товаров запрещена законом об охране здоровья от табачного дыма.

Аналогичный механизм действует с 2018 г. в отношении информации о дистанционной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В сентябре 2025 г. правительственная комиссия одобрила три законопроекта Минфина: с 1 марта 2026 г. в России введут лицензирование торговли табаком и никотинсодержащей продукцией, а за работу без лицензии установят уголовную ответственность.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь