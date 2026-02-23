Глава «Росатома» предложил президенту Сербии построить первую в стране АЭС
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев провел в Белграде переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и министром горного дела и энергетики Дубравкой Джедович. Стороны обсудили расширение сотрудничества в области атомной энергетики, включая возможное строительство первой в стране атомной электростанции (АЭС).
Как сообщили в «Росатоме», Лихачев и Вучич рассмотрели также вопросы привлечения сербских компаний к зарубежным проектам госкорпорации и обучения сербских абитуриентов по атомным специальностям в российских вузах.
«В настоящее время сербское руководство рассматривает возможность сооружения первой в стране атомной станции. Госкорпорация "Росатом" предлагает сербским партнёрам комплексное сотрудничество. Атомная энергетика для Сербии – это возможность обеспечения энергетического суверенитета и безопасности на десятилетия вперед», – отметил Лихачев.
Он добавил, что «Росатом» занимает более 90% мирового рынка зарубежного строительства АЭС и готов предложить сербской стороне проекты любой мощности.
19 февраля Лихачев заявил, что госкорпорация «Росатом» технологически готова к вывозу высокообогащенного урана из Ирана. Параметры этой операции могут быть определены руководством республики.