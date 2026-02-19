«Росатом» готов к вывозу высокообогащенного урана из Ирана
Госкорпорация «Росатом» технологически готова к вывозу высокообогащенного урана из Ирана. Параметры этой операции будут определены руководством Республики. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев.
По его словам, ситуация вокруг иранской ядерной программы привлекает внимание мирового сообщества. В центре обсуждений находится судьба высокообогащенного уранового продукта, отметил Лихачев.
Глава «Росатома» добавил, что у России уже есть опыт помощи Ирану: десять лет назад, во время запуска совместного всеобъемлющего плана действий – соглашения по иранской ядерной программе – РФ вывезла обогащенный уран к себе, заместила его и вернула. Так Иран начал развивать мирную ядерную программу, а Россия — активнее использовать первый энергоблок станции «Бушер».
«Исходя из этого опыта, мы готовы эту работу произвести. Ее параметры будет определять в первую очередь руководство Ирана <…> и с учетом всех переговоров рано или поздно будет принято решение о судьбе обогащенного урана в Иране. Мы со своей стороны технологически решим любую проблему в духе партнерства с иранскими атомщиками и с народом Ирана», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС).
The Wall Street Journal 17 февраля писала, что Иран предложил приостановить обогащение урана и вывезти часть запасов за рубеж (например, в Россию) в попытке продвинуться в переговорах с США и предотвратить возможный американский удар по стране.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия заявляла о своей готовности принять обогащенный уран из Ирана, но все остальное – предмет обсуждения только между Тегераном и Вашингтоном. «У нас была инициатива. Мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран. Об этом речь шла. А все остальное – это предмет для обсуждения между иранцами и американцами», – сказал он.