WSJ: Иран может приостановить обогащение урана в попытке заключить сделку с США
Иран предложил приостановить обогащение урана и вывезти часть запасов за рубеж в попытке продвинуться в переговорах с США и предотвратить возможный американский удар по стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом, как отмечает издание, эти шаги не предусматривают полного отказа от ядерной программы, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.
По данным американских и иранских дипломатов, Тегеран готов временно заморозить обогащение урана, переместить часть запасов высокообогащенного материала за пределы страны (например в Россию) и обсуждать экономические сделки с Вашингтоном. Эти предложения направлены на снижение напряженности и возобновление переговорного процесса, пишет WSJ.
Источники утверждают, что Иран выразил готовность приостановить обогащение урана на срок до трех лет. Однако после атак США и Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру в июне 2025 г. Тегеран, предположительно, уже прекратил активное обогащение, так как основные объекты были серьезно повреждены. В связи с этим, по мнению экспертов, предложенная пауза вряд ли будет значительной уступкой.
Переговоры между Ираном и США по ядерному вопросу стартовали в Омане 6 февраля. Тогда Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.
17 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США в Женеве прошел в более конструктивной атмосфере по сравнению с предыдущей встречей. Он подчеркнул, что это не означает, что стороны могут быстро прийти к соглашению, но, по крайней мере, путь уже начался.