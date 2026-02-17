WSJ: Иран может приостановить обогащение урана в попытке заключить сделку с США

Источники утверждают, что Иран выразил готовность приостановить обогащение урана на срок до трех лет. Однако после атак США и Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру в июне 2025 г. Тегеран, предположительно, уже прекратил активное обогащение, так как основные объекты были серьезно повреждены. В связи с этим, по мнению экспертов, предложенная пауза вряд ли будет значительной уступкой.