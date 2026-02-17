Глава МИД Ирана назвал конструктивными переговоры с США в Женеве
Второй раунд переговоров между Ираном и США в Женеве прошел в более конструктивной атмосфере по сравнению с предыдущей встречей. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
«В ходе этого раунда дискуссии носили достаточно серьезный характер в сравнении с предыдущим, царила более конструктивная атмосфера», – приводятся его слова в Telegram-канале иранского МИДа.
По словам Арагчи, сторонам удалось добиться заметного прогресса, и теперь «есть четкий путь вперед, который он считает позитивным». Он подчеркнул, что это не означает, что стороны могут быстро прийти к соглашению, но, по крайней мере, путь уже начался.
До этого Axios сообщал о завершении второго раунда консультаций по вопросам иранской ядерной программы в Женеве.
16 февраля глава МИД Ирана также провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. По данным Reuters, на тот момент признаков возможного компромисса между сторонами не наблюдалось.
В тот же день премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обозначил условия возможной сделки с Тегераном. По его словам, Иран должен вывезти обогащенный уран, отказаться от инфраструктуры для его обогащения, ограничить дальность баллистических ракет 300 км и прекратить поддержку проиранских формирований.