Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Ирана назвал конструктивными переговоры с США в Женеве

Ведомости

Второй раунд переговоров между Ираном и США в Женеве прошел в более конструктивной атмосфере по сравнению с предыдущей встречей. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«В ходе этого раунда дискуссии носили достаточно серьезный характер в сравнении с предыдущим, царила более конструктивная атмосфера», – приводятся его слова в Telegram-канале иранского МИДа.

По словам Арагчи, сторонам удалось добиться заметного прогресса, и теперь «есть четкий путь вперед, который он считает позитивным». Он подчеркнул, что это не означает, что стороны могут быстро прийти к соглашению, но, по крайней мере, путь уже начался.

Зачем Израиль предлагает Ирану невыполнимую сделку

Политика / Международные новости

До этого Axios сообщал о завершении второго раунда консультаций по вопросам иранской ядерной программы в Женеве.

16 февраля глава МИД Ирана также провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. По данным Reuters, на тот момент признаков возможного компромисса между сторонами не наблюдалось.

В тот же день премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обозначил условия возможной сделки с Тегераном. По его словам, Иран должен вывезти обогащенный уран, отказаться от инфраструктуры для его обогащения, ограничить дальность баллистических ракет 300 км и прекратить поддержку проиранских формирований.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте