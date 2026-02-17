Глава МИД Ирана назвал конструктивными переговоры с США в Женеве

По словам Арагчи, сторонам удалось добиться заметного прогресса, и теперь «есть четкий путь вперед, который он считает позитивным». Он подчеркнул, что это не означает, что стороны могут быстро прийти к соглашению, но, по крайней мере, путь уже начался.