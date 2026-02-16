Нетаньяху перечислил условия для сделки с Ираном

9 февраля The Jerusalim Post со ссылкой на источник писала, что Израиль нанесет удар по Ирану в одиночку, если Тегеран нарушит границы в вопросе баллистических ракет. Позже The Washington Post сообщила, что Израиль настаивает на том, чтобы США добились от Ирана отказа от программы баллистических ракет в рамках переговоров по ядерной сделке.