Нетаньяху перечислил условия для сделки с ИраномТегеран должен демонтировать мощности по обогащению урана и ограничить радиус ракет
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху перечислил условия для сделки с Ираном. Условия привела израильская газета Makor Rishon.
Согласно заявлению Нетаньяху, Ирану следует:
вывезти уран из страны и прекратить его обогащение,
ограничить радиус действия ракет до 300 км,
ликвидировать «ось террора» («ось сопротивления», сеть проиранских организаций, находящихся в конфликте с Израилем).
9 февраля The Jerusalim Post со ссылкой на источник писала, что Израиль нанесет удар по Ирану в одиночку, если Тегеран нарушит границы в вопросе баллистических ракет. Позже The Washington Post сообщила, что Израиль настаивает на том, чтобы США добились от Ирана отказа от программы баллистических ракет в рамках переговоров по ядерной сделке.
В Омане с 6 февраля стартовали переговоры между делегациями США и Ирана. Президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион. Axios писал, что администрация Трампа рассматривает возможность применения жестких мер в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь соглашения.