WP: Израиль требует включить ракетную программу Ирана в переговоры с США

Как отмечает WP, в офисе Нетаньяху заявили, что Израиль считает необходимым включить в переговорный пакет не только ограничения на ядерную программу Ирана, но и меры по сдерживанию его ракетной программы, а также поддержку таких группировок, как палестинской группировки «Хамас» и ливанской группировки «Хезболла».