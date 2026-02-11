WP: Израиль требует включить ракетную программу Ирана в переговоры с США
Израиль настаивает на том, чтобы США добились от Ирана отказа от программы баллистических ракет в рамках переговоров по ядерной сделке. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поднять этот вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Визит станет их седьмой встречей во второй президентский срок Трампа и проходит на фоне «осторожного оптимизма» после переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Омане, пишет издание
Как отмечает WP, в офисе Нетаньяху заявили, что Израиль считает необходимым включить в переговорный пакет не только ограничения на ядерную программу Ирана, но и меры по сдерживанию его ракетной программы, а также поддержку таких группировок, как палестинской группировки «Хамас» и ливанской группировки «Хезболла».
Трамп ранее заявил, что, по его мнению, Иран заинтересован в заключении сделки. Он подчеркнул, что соглашение должно исключать наличие у Тегерана ядерного оружия и ракет. По данным газеты, пока неясно, насколько израильская позиция повлияет на позицию Вашингтона.
10 февраля Axios писал, что администрация президента США рассматривает возможность применения жестких мер в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь соглашения.
6 февраля в Омане состоялись переговоры между делегациями США и Ирана. Ранее Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.