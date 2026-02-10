Трамп пригрозил Ирану жесткими мерами в случае отказа от заключения сделки

Глава МИДа исламской республики Аббас Арагчи позже сообщал, что ракетная программа Ирана не будет обсуждаться ни сейчас, ни в будущем, так как это вопрос обороны. Он также исключил возможность вывоза запасов высокообогащенного урана из Ирана в третьи страны в рамках возможного соглашения с США по ядерному досье. Он добавил, что конкретная дата второго раунда переговоров Тегерана с Вашингтоном не назначена, но стороны считают, что они должны состояться в ближайшее время.