Арагчи исключил возможность переговоров по ракетной программе Ирана

Глава МИДа пояснил, что это вопрос обороны страны
Ведомости

Ракетная программа Ирана не будет обсуждаться ни сейчас, ни в будущем, так как это вопрос обороны. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera.

Арагчи также исключил возможность вывоза запасов высокообогащенного урана из Ирана в третьи страны в рамках возможного соглашения с США по ядерному досье. Он добавил, что конкретная дата второго раунда переговоров Тегерана с Вашингтоном не назначена, но стороны считают, что они должны состояться в ближайшее время.

6 февраля агентство Fars писало о проведении нового этапа переговоров между Ираном и США в Омане по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль приветствует переговоры между сторонами и желает, чтобы они были результативными и позволили выйти на деэскалацию напряженности в регионе. По его словам, пока этого не произошло, Москва хотела бы видеть сдержанность всех заинтересованных стран.

Ранее в этот же день посольство США в Тегеране призвало американцев немедленно покинуть Иран. В дипмиссии рекомендовали гражданам, которые находятся в стране, подготовиться к дальнейшим перебоям в работе интернета, продумать альтернативные способы связи и рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию.

