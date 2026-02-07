Арагчи исключил возможность переговоров по ракетной программе Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль приветствует переговоры между сторонами и желает, чтобы они были результативными и позволили выйти на деэскалацию напряженности в регионе. По его словам, пока этого не произошло, Москва хотела бы видеть сдержанность всех заинтересованных стран.