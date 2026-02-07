Арагчи исключил возможность переговоров по ракетной программе Ирана

Арагчи исключил возможность переговоров по ракетной программе ИранаГлава МИДа пояснил, что это вопрос обороны страны
Ракетная программа Ирана не будет обсуждаться ни сейчас, ни в будущем, так как это вопрос обороны. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera.
Арагчи также исключил возможность вывоза запасов высокообогащенного урана из Ирана в третьи страны в рамках возможного соглашения с США по ядерному досье. Он добавил, что конкретная дата второго раунда переговоров Тегерана с Вашингтоном не назначена, но стороны считают, что они должны состояться в ближайшее время.
6 февраля агентство Fars писало о проведении нового этапа переговоров между Ираном и США в Омане по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль приветствует переговоры между сторонами и желает, чтобы они были результативными и позволили выйти на деэскалацию напряженности в регионе. По его словам, пока этого не произошло, Москва хотела бы видеть сдержанность всех заинтересованных стран.
Ранее в этот же день посольство США в Тегеране призвало американцев немедленно покинуть Иран. В дипмиссии рекомендовали гражданам, которые находятся в стране, подготовиться к дальнейшим перебоям в работе интернета, продумать альтернативные способы связи и рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию.