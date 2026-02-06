США призвали американцев немедленно покинуть Иран

В ночь на 5 февраля глава иранского МИДа Аббас Арагчи сообщил, что переговоры с США не отменены и состоятся в столице Омана Маскате 6 февраля. Вашингтон будет представлен спецпосланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, а Тегеран – Арагчи. По данным The New York Times, американцы и иранцы пошли на «незначительные уступки», в результате чего встреча все-таки подтвердилась.