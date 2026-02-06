Газета
Главная / Политика /

США призвали американцев немедленно покинуть Иран

Ведомости

Гражданам США следует немедленно покинуть Иран, предупредили в американском посольстве.

По данным дипмиссии, американцам, которые находятся в Иране, нужно быть готовыми к дальнейшим перебоям в работе интернета, продумать альтернативные способы связи и, «если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию».

«Покиньте Иран прямо сейчас. Продумайте план отъезда из Ирана, не полагаясь на помощь правительства США», – говорится в сообщении.

Использует ли Трамп переговоры с Ираном для внезапного удара по нему

Политика / Международные новости

Указывается также, что отмена и перенос рейсов возможны без предварительного уведомления.

4 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана Али Хаменеи «следует очень сильно беспокоиться». По словам американского лидера, Иран продолжает переговоры с США.

В ночь на 5 февраля глава иранского МИДа Аббас Арагчи сообщил, что переговоры с США не отменены и состоятся в столице Омана Маскате 6 февраля. Вашингтон будет представлен спецпосланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, а Тегеран – Арагчи. По данным The New York Times, американцы и иранцы пошли на «незначительные уступки», в результате чего встреча все-таки подтвердилась.

