Кремль поприветствовал переговоры США и Ирана в Омане

В этот же день посольство США в Тегеране призвало американцев немедленно покинуть Иран. В дипмиссии указали, что гражданам, которые находятся в исламской республике, нужно быть готовыми к дальнейшим перебоям в работе интернета, продумать альтернативные способы связи и, «если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию».