Кремль поприветствовал переговоры США и Ирана в Омане

Ведомости

Кремль приветствует переговоры, которые начались между Ираном и США в Омане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Он уточнил, что российская сторона желает, чтобы эти переговоры были результативными и позволили выйти на деэскалацию напряженности в регионе.

«Пока этого не произошло, конечно, мы хотели бы видеть сдержанность всех заинтересованных государств», – подчеркнул представитель Кремля.

6 февраля агентство Fars сообщило о старте нового этапа переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Омане по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.

В этот же день посольство США в Тегеране призвало американцев немедленно покинуть Иран. В дипмиссии указали, что гражданам, которые находятся в исламской республике, нужно быть готовыми к дальнейшим перебоям в работе интернета, продумать альтернативные способы связи и, «если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию».

4 февраля президент США Дональд Трамп заявил NBC News, что верховному лидеру Ирана Али Хаменеи «следует очень сильно беспокоиться». Он напомнил, что американские силы нанесли серьезный ущерб ядерной программе Тегерана.

