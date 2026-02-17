Газета
Главная / Политика /

Axios: переговоры США и Ирана завершились в Женеве

Ведомости

В Женеве завершился второй раунд переговоров США и Ирана по вопросам ядерной программы. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

15 февраля стороны провели первый раунд консультаций. По данным Reuters, помимо ядерной тематики обсуждались возможные экономические договоренности. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Вашингтона «попробовать» урегулировать разногласия с Тегераном дипломатическим путем.

16 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обозначил условия возможной сделки с Ираном. По его словам, Тегеран должен не только вывезти уже обогащенный уран, но и отказаться от инфраструктуры для его обогащения, ограничить дальность баллистических ракет 300 км, а также «демонтировать ось террора», прекратив поддержку проиранских формирований. По мнению Нетаньяху, это единственный вариант заключения соглашения.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская отмечала, что подобные требования выглядят не вполне реалистичными. По ее оценке, в Израиле это, вероятно, понимают, однако подобные заявления могут быть ориентированы на внутреннюю аудиторию.

