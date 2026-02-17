Axios: переговоры США и Ирана завершились в Женеве

16 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обозначил условия возможной сделки с Ираном. По его словам, Тегеран должен не только вывезти уже обогащенный уран, но и отказаться от инфраструктуры для его обогащения, ограничить дальность баллистических ракет 300 км, а также «демонтировать ось террора», прекратив поддержку проиранских формирований. По мнению Нетаньяху, это единственный вариант заключения соглашения.