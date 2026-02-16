Газета
Глава МИД Ирана встретился с руководителем МАГАТЭ на фоне переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси накануне переговоров между Тегераном и Вашингтоном, направленных на урегулирование ядерного вопроса. При этом явных признаков компромисса между сторонами пока не наблюдается, а угроза возможных военных действий со стороны США сохраняется, пишет Reuters.

МАГАТЭ на протяжении нескольких месяцев добивается от Ирана разъяснений о судьбе 440 кг высокообогащенного урана после израильско-американских ударов по ядерным объектам страны в июне. Агентство также настаивает на полном возобновлении инспекций МАГАТЭ, включая проверки на объектах в Натанзе, Фордо и Исфахане.

В Омане с 6 февраля стартовали переговоры между делегациями США и Ирана. Президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.

12 февраля глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что США готовы пойти на компромисс с Ираном по вопросу обогащения урана в рамках возможного нового ядерного соглашения. По его словам, Вашингтон дал сигнал о готовности проявить гибкость по ключевому требованию – прекращению Ираном любого обогащения урана. Как пишет FT, это условие долгое время оставалось главным препятствием для сделки, поскольку Тегеран, как участник Договора о нераспространении, настаивает на своем праве на обогащение.

