Глава МИД Ирана встретился с руководителем МАГАТЭ на фоне переговоров с США

12 февраля глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что США готовы пойти на компромисс с Ираном по вопросу обогащения урана в рамках возможного нового ядерного соглашения. По его словам, Вашингтон дал сигнал о готовности проявить гибкость по ключевому требованию – прекращению Ираном любого обогащения урана. Как пишет FT, это условие долгое время оставалось главным препятствием для сделки, поскольку Тегеран, как участник Договора о нераспространении, настаивает на своем праве на обогащение.