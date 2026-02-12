Фидан: США готовы к компромиссу с Ираном по обогащению урана

10 февраля президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что его администрация рассматривает возможность применения жестких мер в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь соглашения по ядерной программе. По словам главы Белого дома, если договоренности не будут достигнуты, то США будут вынуждены действовать так же, как и в июне 2025 г., когда были нанесены удары по иранским ядерным объектам.