Фидан: США готовы к компромиссу с Ираном по обогащению урана
США готовы пойти на компромисс с Ираном по вопросу обогащения урана в рамках возможного нового ядерного соглашения. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Financial Times.
По его словам, Вашингтон дал сигнал о готовности проявить гибкость по ключевому требованию – прекращению Ираном любого обогащения урана. Как пишет FT, это условие долгое время оставалось главным препятствием для сделки, поскольку Тегеран, как участник Договора о нераспространении, настаивает на своем праве на обогащение.
«Примечательно, что американцы, похоже, готовы терпеть иранское обогащение в четко установленных границах», – отметил Фидан. По его словам, Иран «искренне хочет достичь реального соглашения» и готов принять ограничения на уровень обогащения и строгий режим инспекций, аналогичный условиям соглашения 2015 г.
При этом министр предупредил, что расширение переговоров на другие вопросы, включая ракетную программу Ирана и поддержку региональных вооруженных группировок, может сорвать процесс. Если США «будут настаивать на одновременном решении всех вопросов», то, по его словам, «даже ядерное досье не продвинется, результатом может стать новая война в регионе».
Фидан подчеркнул, что Тегеран осознает риски после прошлогоднего конфликта с Израилем и массовых протестов. В Иране, как сказал глава МИД Турции, понимают необходимость урегулирования санкционного вопроса. Однако Фидан выразил сомнение, что удары США приведут к смене режима в Иране. По его мнению, политическая система страны останется стабильной даже при серьезных потрясениях.
10 февраля президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что его администрация рассматривает возможность применения жестких мер в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь соглашения по ядерной программе. По словам главы Белого дома, если договоренности не будут достигнуты, то США будут вынуждены действовать так же, как и в июне 2025 г., когда были нанесены удары по иранским ядерным объектам.
6 февраля в Омане состоялись переговоры между делегациями США и Ирана. Ранее Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.