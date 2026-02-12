США стягивают дополнительные военные силы к Ирану

10 февраля президент США в интервью порталу Axios заявил, что его администрация рассматривает возможность применения жестких мер в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь соглашения по ядерной программе исламской республики. По словам главы Белого дома, если договоренности не будут достигнуты, то США будут вынуждены действовать так же, как и в июне 2025 г., когда были нанесены удары по иранским ядерным объектам.