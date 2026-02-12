США стягивают дополнительные военные силы к Ирану
США направляют к Ирану дополнительные военные силы, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что после американских ударов по ядерным объектам Штаты смогут заключить более выгодную сделку с Ираном. Бессент заявил, что Тегеран якобы понимает только грубую силу как на финансовом рынке, так и военной сфере.
Ранее Трамп сообщил, что провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и его представителями, где обсудил переговоры с Ираном. Он настоял, чтобы переговоры с Ираном продолжались – США должны выяснить, возможна ли сделка по ядерной программе.
10 февраля президент США в интервью порталу Axios заявил, что его администрация рассматривает возможность применения жестких мер в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь соглашения по ядерной программе исламской республики. По словам главы Белого дома, если договоренности не будут достигнуты, то США будут вынуждены действовать так же, как и в июне 2025 г., когда были нанесены удары по иранским ядерным объектам.
30 января Трамп заявил, что США направили к Ирану более мощные силы, чем к Венесуэле. При этом он выразил надежду, что сделка между Тегераном и Вашингтоном будет заключена в скором времени.