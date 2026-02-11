Трамп и Нетаньяху обсудили переговоры с Ираном
Президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и его представителями, где обсудил переговоры с Ираном. Об этом сообщил сам американский лидер в своей социальной сети Truth Social.
«Это была очень хорошая встреча, прекрасные отношения между нашими двумя странами продолжаются», – написал он.
Трамп рассказал, что не было принято никаких окончательных решений. Он настоял, чтобы переговоры с Ираном продолжались, чтобы США смогли выяснить, возможно ли сделка по ядерной программе.
Кроме того, Трамп и Нетаньяху обсудили прогресс в Газе и регионе в целом. Президент США подчеркнул, что на Ближнем Востоке царит мир.
10 февраля Трамп в интервью порталу Axios заявил, что его администрация рассматривает возможность применения жестких мер в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь соглашения по ядерной программе исламской республики. По словам главы Белого дома, если договоренности не будут достигнуты, то США будут вынуждены действовать так же, как и в июне 2025 г., когда были нанесены удары по иранским ядерным объектам.
6 февраля в Омане состоялись переговоры между делегациями США и Ирана по ядерной сделке. Ранее Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.