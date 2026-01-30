Трамп: США перебрасывают к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле
США направили к Ирану более мощные силы, чем к Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп во время подписания указов. Трансляция велась на YouТube-канале Белого дома.
При этом Трамп выразил надежду, что сделка между Тегераном и Вашингтоном будет заключена в скором времени. «Если мы достигнем сделки, это будет хорошо. Если мы ее не заключим, то посмотрим, что будет», – сказал он.
30 января министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной программе. Аракчи сообщил, что сейчас планов проводить встречи нет, но Турция и другие страны работают над рамками для потенциальных переговоров. Тегеран не будет вести диалог по своей программе баллистических ракет, уточнил министр. В целом же Иран готов к обоим сценариям – войне или дипломатии, объявил глава МИДа.
28 января Трамп сообщил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Он пригрозил применением силы, которая будет хуже ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г.