Главная / Политика /

Трамп: США перебрасывают к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле

Ведомости

США направили к Ирану более мощные силы, чем к Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп во время подписания указов. Трансляция велась на YouТube-канале Белого дома.

При этом Трамп выразил надежду, что сделка между Тегераном и Вашингтоном будет заключена в скором времени. «Если мы достигнем сделки, это будет хорошо. Если мы ее не заключим, то посмотрим, что будет», – сказал он.

30 января министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной программе. Аракчи сообщил, что сейчас планов проводить встречи нет, но Турция и другие страны работают над рамками для потенциальных переговоров. Тегеран не будет вести диалог по своей программе баллистических ракет, уточнил министр. В целом же Иран готов к обоим сценариям – войне или дипломатии, объявил глава МИДа.

28 января Трамп сообщил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Он пригрозил применением силы, которая будет хуже ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г.

NYT: Трамп рассматривает возможность проведения рейдов в Иране
