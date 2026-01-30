Газета
Политика

NYT: Трамп рассматривает возможность проведения рейдов в Иране

Ведомости

Президенту США Дональду Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, направленных на нанесение дальнейшего ущерба ядерным и ракетным объектам страны. Один из них предполагает проведение рейдов в стране. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. 

Собеседники газеты рассказали, что американский лидер требует, чтобы Иран предпринял дальнейшие шаги для прекращения разработки ядерного оружия и оказания поддержки доверенным лицам, которые дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке. Трамп и его ближайшие помощники, по данным источников NYT, взвешивают, стоит ли приводить в исполнение угрозы о военных действиях и, возможно, смены правительства Ирана.

Трамп еще не выбрал один из вариантов, предложенных Пентагоном, отметили собеседники издания. Президент США по-прежнему готов искать дипломатическое решение, и некоторые официальные лица признали, что угрозы военных действий были направлены на то, чтобы подтолкнуть иранцев к переговорам. В последние дни он размышлял о том, может ли смена режима быть жизнеспособным вариантом, добавили он. 

Кремль призывал США и Иран к сдержанности и отказу от силовых методов

Политика / Международные отношения

Американские официальные лица подчеркнули, что варианты действий США в отношении Ирана все еще дорабатываются и обсуждаются в узком кругу высокопоставленных помощников Трампа. Пока нет единого мнения относительно конечной цели любых военных действий. Также возникают серьезные вопросы о том, на каком правовом основании Штаты могут нанести удар по Ирану в отсутствие какого-либо разрешения конгресса. 

CNN со ссылкой на источники писал, что Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после безрезультатных предварительных переговоров между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны и производства баллистических ракет.

Авианосная ударная группа ВМС США «Авраам Линкольн» вошла в Индийский океан 26 января и приближается к Ирану, где может поддержать любые потенциальные операции против страны – как с точки зрения нанесения ударов, так и с точки зрения защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана, отмечает CNN.

