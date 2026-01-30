NYT: Трамп рассматривает возможность проведения рейдов в Иране

Трамп еще не выбрал один из вариантов, предложенных Пентагоном, отметили собеседники издания. Президент США по-прежнему готов искать дипломатическое решение, и некоторые официальные лица признали, что угрозы военных действий были направлены на то, чтобы подтолкнуть иранцев к переговорам. В последние дни он размышлял о том, может ли смена режима быть жизнеспособным вариантом, добавили он.