Песков назвал вопрос урана предметом обсуждения между Ираном и США

«У нас была инициатива. Мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран. Об этом речь шла. А все остальное – это предмет для обсуждения между иранцами и американцами», – сказал пресс-секретарь. Он также заявил, что предугадывать результаты американо-иранских переговоров сейчас «вряд ли было бы правильным».