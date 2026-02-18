Песков назвал вопрос урана предметом обсуждения между Ираном и США
Россия заявляла о своей готовности принять обогащенный уран из Ирана, но все остальное – предмет обсуждения только между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас была инициатива. Мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран. Об этом речь шла. А все остальное – это предмет для обсуждения между иранцами и американцами», – сказал пресс-секретарь. Он также заявил, что предугадывать результаты американо-иранских переговоров сейчас «вряд ли было бы правильным».
17 февраля The Wall Street Journal писал, что Иран предложил приостановить обогащение урана и вывезти часть запасов за рубеж (например, в Россию) в попытке продвинуться в переговорах с США и предотвратить возможный американский удар по стране.
Переговоры между Ираном и США по ядерному вопросу стартовали в Омане 6 февраля. Тогда президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.
17 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США в Женеве прошел в более конструктивной атмосфере по сравнению с предыдущей встречей. Он подчеркнул, что это не означает, что стороны могут быстро прийти к соглашению, но, по крайней мере, путь уже начался.