«Лента» объявила о консолидации технологических подразделений в Lenta tech

В июле 2025 г. «Лента» объявила о ребрендинге – смене названия на «Группа Лента» и регистрации нового логотипа для группы компаний. Решение обновить свое наименование и визуальную идентичность было принято, чтобы подчеркнуть трансформационные изменения.