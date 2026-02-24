«Лента» объявила о консолидации технологических подразделений в Lenta tech
В компанию вошли дирекция по информационным технологиям, онлайн-дирекция, служба продвинутой аналитики, «HR Цифра» и дирекция по цифровому маркетингу и лояльности.
Генеральный директор Lenta tech Сергей Сергеев заявил, что выделение компании позволит перейти в единый контур работы с бизнесом, ускорит принятие решений и упростит взаимодействие между командами. Ее самостоятельное развитие усилит технологический бренд группы и поможет привлекать сильных ИТ-специалистов.
В июле 2025 г. «Лента» объявила о ребрендинге – смене названия на «Группа Лента» и регистрации нового логотипа для группы компаний. Решение обновить свое наименование и визуальную идентичность было принято, чтобы подчеркнуть трансформационные изменения.