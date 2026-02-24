Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Лента» объявила о консолидации технологических подразделений в Lenta tech

Ведомости

«Группа Лента» сообщила о консолидации технологических подразделений в ИТ-компанию Lenta tech.

В компанию вошли дирекция по информационным технологиям, онлайн-дирекция, служба продвинутой аналитики, «HR Цифра» и дирекция по цифровому маркетингу и лояльности.

Генеральный директор Lenta tech Сергей Сергеев заявил, что выделение компании позволит перейти в единый контур работы с бизнесом, ускорит принятие решений и упростит взаимодействие между командами. Ее самостоятельное развитие усилит технологический бренд группы и поможет привлекать сильных ИТ-специалистов.

В июле 2025 г. «Лента» объявила о ребрендинге – смене названия на «Группа Лента» и регистрации нового логотипа для группы компаний. Решение обновить свое наименование и визуальную идентичность было принято, чтобы подчеркнуть трансформационные изменения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте