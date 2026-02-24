«Мегамаркет» запустил продажу подержанных товаров
«Мегамаркет» запустил направление продажи подержанных товаров. Сейчас они представлены в категории «Шины», рассматривается также развитие сегмента автомобилей с пробегом. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса.
Размещать б/у товары на платформе могут только профессиональные продавцы. Перед публикацией ассортимент проходит модерацию. Доставка таких товаров не отличается от доставки новой продукции. Ее стоимость и сроки рассчитываются по единым тарифам. На подержанные товары распространяется начисление бонусов программы лояльности, а также доступна опция оплаты частями.
По оценкам маркетплейса, средний чек б/у шин на 40–60% ниже цены на новые аналоги этого же бренда и типоразмера. В карточках товаров представлена подробная информация об их состоянии и остатке протектора.
В марте 2025 г. «Ведомости» писали, что сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» начнет доставлять одежду, обувь, электронику, книги, автотовары, косметику люксовых брендов из ассортимента «Мегамаркета» с доставкой от 15 минут или день в день.
Представитель сервиса рассказал, что число товаров в приложении «Самоката» выросло с 2500 в среднем до примерно 30 000 товаров. В рамках партнерства сервис обеспечивает витрину и быструю доставку, а маркетплейс – широкий непродовольственный ассортимент.