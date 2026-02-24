«Мегамаркет» запустил продажу подержанных товаров

Размещать б/у товары на платформе могут только профессиональные продавцы. Перед публикацией ассортимент проходит модерацию. Доставка таких товаров не отличается от доставки новой продукции. Ее стоимость и сроки рассчитываются по единым тарифам. На подержанные товары распространяется начисление бонусов программы лояльности, а также доступна опция оплаты частями.