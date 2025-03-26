«Мегамаркет» ускорит доставку «Самокатом»Сервис доставки продуктов сможет возить не только еду
Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» начнет доставлять одежду, обувь, электронику, книги, автотовары, косметику люксовых брендов из ассортимента «Мегамаркета» с доставкой от 15 минут или день в день (оба сервиса принадлежат «Сберу»). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель сервиса.
Количество товаров в приложении «Самоката» выросло с 2500 позиций в среднем до примерно 30 000 товаров, пояснил он. По его словам, в рамках партнерства «Самокат» обеспечивает витрину и быструю доставку, а «Мегамаркет» – широкий непродовольственный ассортимент, размещенный на крупных логистических объектах: экспресс-складах и распределительных центрах.
На старте расширенный ассортимент будет доступен в нескольких городах присутствия онлайн-ритейлера, в каких именно – представитель компании не уточнил.
Новые позиции можно будет заказать с доставкой по клику. Если заказ оформлен до 19:00, то его привезут в ближайший к адресу даркстор день в день. Затем покупки можно получить в срок от 15 минут, вызвав курьера «Самоката». Для некоторых товаров будет доступна быстрая доставка от 15 минут, если они уже в наличии в дарксторе. Товары, которые не подошли, можно вернуть обратившись в службу поддержки – курьер заберет товары, а деньги вернутся на карту.
Кроме того, «Самокат» планирует «персонализировать» сервис. Пользователям станут доступны новые опции, основанные на индивидуальных предпочтениях, заявили в компании, не раскрывая подробностей.
Ранее доставка по клику в рамках партнерства двух сервисов была доступна только на «Мегамаркете»: пользователи могли выбрать ее при оформлении заказа в приложении маркетплейса, после чего заказ отправлялся в даркстор «Самоката», откуда курьеры доставляли его покупателю.
«Логично, что “Самокат” расширяет ассортимент и собирает внутри одного приложения не только продовольственные товары, но и другие комплементарные категории, например, товары для дома, зоотовары, одежду и обувь, товары для авто. Для расширения товарного предложения он привлекает партнеров и это win-win для обоих», – отмечает в разговоре с «Ведомостями» гендиректор «Infoline Аналитики» Михаил Бурмистров.
По его словам, «Самокату» это партнерство поможет привлечь новую аудиторию и повысить средний чек из-за широкой ассортиментной линейки, а партнеру – повысить интерес к товарам массовой аудитории «Самоката». В результате это потенциально позволит «Самокату» значительно увеличить оборот, считает аналитик. При этом Бурмистров считает логичным, что первым партнером стал «Мегамаркет», так как экспресс-доставка – ключевой тренд на рынке онлайн-продаж, на который сейчас отвечают все крупнейшие игроки.
Бурмистров отмечает, что бизнес-модель «Самоката» при этом не меняется: сервис не становится «маркетплейсом», он только подключил к своему прилжению партнера.
«Очевидно, что эта инициатива призвана максимально использовать синергию экосистемы “Сбера”», – комментирует старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. По ее мнению, для лояльных пользователей «Самоката» это может оказаться «интересным» предложением, а с учетом широкой сети дарксторов сервиса возможность быстро получить заказ «становится аргументом» и для других покупателей в пользу «Мегамаркета».