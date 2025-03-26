«Мегамаркет» ускорит доставку «Самокатом»

Новые позиции можно будет заказать с доставкой по клику. Если заказ оформлен до 19:00, то его привезут в ближайший к адресу даркстор день в день. Затем покупки можно получить в срок от 15 минут, вызвав курьера «Самоката». Для некоторых товаров будет доступна быстрая доставка от 15 минут, если они уже в наличии в дарксторе. Товары, которые не подошли, можно вернуть обратившись в службу поддержки – курьер заберет товары, а деньги вернутся на карту.