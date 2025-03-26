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«Мегамаркет» ускорит доставку «Самокатом»

Сервис доставки продуктов сможет возить не только еду
Лиана Липанова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» начнет доставлять одежду, обувь, электронику, книги, автотовары, косметику люксовых брендов из ассортимента «Мегамаркета» с доставкой от 15 минут или день в день (оба сервиса принадлежат «Сберу»). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель сервиса. 

Количество товаров в приложении «Самоката» выросло с 2500 позиций в среднем до примерно 30 000 товаров, пояснил он. По его словам, в рамках партнерства «Самокат» обеспечивает витрину и быструю доставку, а «Мегамаркет» – широкий непродовольственный ассортимент, размещенный на крупных логистических объектах: экспресс-складах и распределительных центрах. 

На старте расширенный ассортимент будет доступен в нескольких городах присутствия онлайн-ритейлера, в каких именно – представитель компании не уточнил.

Новые позиции можно будет заказать с доставкой по клику. Если заказ оформлен до 19:00, то его привезут в ближайший к адресу даркстор день в день. Затем покупки можно получить в срок от 15 минут, вызвав курьера «Самоката». Для некоторых товаров будет доступна быстрая доставка от 15 минут, если они уже в наличии в дарксторе. Товары, которые не подошли, можно вернуть обратившись в службу поддержки – курьер заберет товары, а деньги вернутся на карту. 

Кроме того, «Самокат» планирует «персонализировать» сервис. Пользователям станут доступны новые опции, основанные на индивидуальных предпочтениях, заявили в компании, не раскрывая подробностей. 

Ранее доставка по клику в рамках партнерства двух сервисов была доступна только на «Мегамаркете»: пользователи могли выбрать ее при оформлении заказа в приложении маркетплейса, после чего заказ отправлялся в даркстор «Самоката», откуда курьеры доставляли его покупателю.

«Логично, что “Самокат” расширяет ассортимент и собирает внутри одного приложения не только продовольственные товары, но и другие комплементарные категории, например, товары для дома, зоотовары, одежду и обувь, товары для авто. Для расширения товарного предложения он привлекает партнеров и это win-win для обоих», – отмечает в разговоре с «Ведомостями» гендиректор «Infoline Аналитики» Михаил Бурмистров. 

По его словам, «Самокату» это партнерство поможет привлечь новую аудиторию и повысить средний чек из-за широкой ассортиментной линейки, а партнеру – повысить интерес к товарам массовой аудитории «Самоката». В результате это потенциально позволит «Самокату» значительно увеличить оборот, считает аналитик. При этом Бурмистров считает логичным, что первым партнером стал «Мегамаркет», так как экспресс-доставка – ключевой тренд на рынке онлайн-продаж, на который сейчас отвечают все крупнейшие игроки. 

Бурмистров отмечает, что бизнес-модель «Самоката» при этом не меняется: сервис не становится «маркетплейсом», он только подключил к своему прилжению партнера.

«Очевидно, что эта инициатива призвана максимально использовать синергию экосистемы “Сбера”», – комментирует старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. По ее мнению, для лояльных пользователей «Самоката» это может оказаться «интересным» предложением, а с учетом широкой сети дарксторов сервиса возможность быстро получить заказ «становится аргументом» и для других покупателей в пользу «Мегамаркета».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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