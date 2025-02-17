Продавцы смогут запретить маркетплейсам устанавливать скидки на свои товары

Обсуждение законопроекта продолжается с осени, первая версия документа была представлена в ноябре. В ней говорилось, что оператор обязан уведомлять партнеров о снижении цены за свой счет или за счет партнера не менее чем за 14 дней, а также получить согласие партнера на снижение цены за его счет. Кроме того, согласие партнера на снижение цены за его счет не может быть выражено в форме молчания (бездействия) в ответ на уведомление, говорилось в предыдущей версии документа.