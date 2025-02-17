Продавцы смогут запретить маркетплейсам устанавливать скидки на свои товары

Продавцы смогут запретить маркетплейсам устанавливать скидки на свои товарыМинэкономразвития доработало законопроект о платформенной экономике
Продавцы маркетплейсов смогут установить полный запрет на скидки на свои товары, а агрегатор не вправе направлять уведомление о намерении снизить цену таким продавцам. Это следует из доработанной версии пакета законопроектов по регулированию цифровых платформ (есть у «Ведомостей»). Документ был внесен в правкомиссию по проведению административной реформы (ее возглавляет вице-премьер Дмитрий Григоренко) 3 февраля. Кроме того, законопроект запрещает агрегаторам блокировать личный кабинет или карточки, снижать рейтинг или ухудшать положение карточки в поисковой выдаче для продавцов, отказавшихся от скидки за свой счет или за счет оператора.
Обсуждение законопроекта продолжается с осени, первая версия документа была представлена в ноябре. В ней говорилось, что оператор обязан уведомлять партнеров о снижении цены за свой счет или за счет партнера не менее чем за 14 дней, а также получить согласие партнера на снижение цены за его счет. Кроме того, согласие партнера на снижение цены за его счет не может быть выражено в форме молчания (бездействия) в ответ на уведомление, говорилось в предыдущей версии документа.