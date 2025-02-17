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Продавцы смогут запретить маркетплейсам устанавливать скидки на свои товары

Минэкономразвития доработало законопроект о платформенной экономике
Лиана Липанова
Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Продавцы маркетплейсов смогут установить полный запрет на скидки на свои товары, а агрегатор не вправе направлять уведомление о намерении снизить цену таким продавцам. Это следует из доработанной версии пакета законопроектов по регулированию цифровых платформ (есть у «Ведомостей»). Документ был внесен в правкомиссию по проведению административной реформы (ее возглавляет вице-премьер Дмитрий Григоренко) 3 февраля. Кроме того, законопроект запрещает агрегаторам блокировать личный кабинет или карточки, снижать рейтинг или ухудшать положение карточки в поисковой выдаче для продавцов, отказавшихся от скидки за свой счет или за счет оператора.

Обсуждение законопроекта продолжается с осени, первая версия документа была представлена в ноябре. В ней говорилось, что оператор обязан уведомлять партнеров о снижении цены за свой счет или за счет партнера не менее чем за 14 дней, а также получить согласие партнера на снижение цены за его счет. Кроме того, согласие партнера на снижение цены за его счет не может быть выражено в форме молчания (бездействия) в ответ на уведомление, говорилось в предыдущей версии документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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