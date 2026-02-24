Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Интeр РАО» представило Минэнерго площадку для продажи электроэнергии

Ведомости

«Интeр РАО» представило Минэнерго России электронную торговую площадку для покупки и продажи электроэнергии, разработанную на базе гарантирующего поставщика на территории Алтая и Алтайского края АО «Алтайэнергосбыт».

Совещание с демонстрацией онлайн-платформы прошло в правительстве Алтая. Она объединяет продавцов и покупателей электроэнергии, позволяя потребителям электроэнергии находить наиболее выгодные предложения участников розничного и оптового рынков. Участникам доступно заключение свободных двусторонних договоров.

Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов заявил, что пилотный проект направлен на апробацию целевой модели розничного рынка электроэнергии, которая подразумевает переход к использованию электронных площадок обращения мощности для подбора контрагентов в дополнение к существующим механизмам.

Директор по методологии и развитию розничного бизнеса Центра розничного бизнеса «Интер РАО» Оксана Панова добавила, что в дальнейшем функционал платформы дополнят возможностями изменения режима потребления электроэнергии, покупки «зеленых сертификатов», предоставления других работ и услуг. Компания также приступила к созданию платформы гарантирующими поставщиками в Тамбовской и Орловской областях.

31 января правительство анонсировало старт в России пилотного проекта по созданию и внедрению электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках. Эксперимент пройдет с 1 февраля 2026 г. по 31 декабря 2027 г. В проекте примут участие Алтай, Марий Эл, Удмуртия, Хакасия, Алтайский край, Орловская и Тамбовская области.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте