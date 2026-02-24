«Интeр РАО» представило Минэнерго площадку для продажи электроэнергии

31 января правительство анонсировало старт в России пилотного проекта по созданию и внедрению электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках. Эксперимент пройдет с 1 февраля 2026 г. по 31 декабря 2027 г. В проекте примут участие Алтай, Марий Эл, Удмуртия, Хакасия, Алтайский край, Орловская и Тамбовская области.