«Интeр РАО» представило Минэнерго площадку для продажи электроэнергии
«Интeр РАО» представило Минэнерго России электронную торговую площадку для покупки и продажи электроэнергии, разработанную на базе гарантирующего поставщика на территории Алтая и Алтайского края АО «Алтайэнергосбыт».
Совещание с демонстрацией онлайн-платформы прошло в правительстве Алтая. Она объединяет продавцов и покупателей электроэнергии, позволяя потребителям электроэнергии находить наиболее выгодные предложения участников розничного и оптового рынков. Участникам доступно заключение свободных двусторонних договоров.
Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов заявил, что пилотный проект направлен на апробацию целевой модели розничного рынка электроэнергии, которая подразумевает переход к использованию электронных площадок обращения мощности для подбора контрагентов в дополнение к существующим механизмам.
Директор по методологии и развитию розничного бизнеса Центра розничного бизнеса «Интер РАО» Оксана Панова добавила, что в дальнейшем функционал платформы дополнят возможностями изменения режима потребления электроэнергии, покупки «зеленых сертификатов», предоставления других работ и услуг. Компания также приступила к созданию платформы гарантирующими поставщиками в Тамбовской и Орловской областях.
31 января правительство анонсировало старт в России пилотного проекта по созданию и внедрению электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках. Эксперимент пройдет с 1 февраля 2026 г. по 31 декабря 2027 г. В проекте примут участие Алтай, Марий Эл, Удмуртия, Хакасия, Алтайский край, Орловская и Тамбовская области.