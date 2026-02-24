Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Участники УК «Дело» не выбрали гендиректора и со второй попытки

Ведомости

Участники ООО «УК «Дело» во второй раз не смогли избрать нового генерального директора, сообщил основатель группы Сергей Шишкарев в своем Telegram-канале.

Представители госкорпорации «Росатом», владеющей 49% долей, отклонили все предложенные Шишкаревым кандидатуры на должность главы «Дела», при этом не предложив своих, уточнил он.

По словам бизнесмена, на уровне акционеров между ним и «Росатомом» достигнута принципиальная договоренность по кандидату, а согласовать это назначение не удается «уровнем ниже». «На предстоящую пятницу 27 февраля планирую созвать новое внеочередное общее собрание участников ООО «УК «Дело» с той же повесткой», – заявил он.

Российский транспортно-логистический холдинг «Дело» основан в 1993 г. в Новороссийске. «Делу» принадлежат портовый холдинг Global Ports и контрольный пакет «Трансконтейнера».

«Росатом» вошел в капитал УК «Дело» в 2019 г., купив 30% компании, а в 2022 г. увеличил долю до 49%. 6 февраля 2026 г. Шишкарев подал ходатайство в ФАС России о выкупе доли «Росатома» в УК «Дело».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её