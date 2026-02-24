Участники УК «Дело» не выбрали гендиректора и со второй попытки
Участники ООО «УК «Дело» во второй раз не смогли избрать нового генерального директора, сообщил основатель группы Сергей Шишкарев в своем Telegram-канале.
Представители госкорпорации «Росатом», владеющей 49% долей, отклонили все предложенные Шишкаревым кандидатуры на должность главы «Дела», при этом не предложив своих, уточнил он.
По словам бизнесмена, на уровне акционеров между ним и «Росатомом» достигнута принципиальная договоренность по кандидату, а согласовать это назначение не удается «уровнем ниже». «На предстоящую пятницу 27 февраля планирую созвать новое внеочередное общее собрание участников ООО «УК «Дело» с той же повесткой», – заявил он.
Российский транспортно-логистический холдинг «Дело» основан в 1993 г. в Новороссийске. «Делу» принадлежат портовый холдинг Global Ports и контрольный пакет «Трансконтейнера».