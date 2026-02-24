Газета
ФНС разблокировала счета «Евротранса»

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета топливного оператора «Евротранс». Это следует из базы ведомства.

На фоне этой информации акции компании выросли. На пике они дорожали на 2,39% до 136,6 руб. за акцию. К 20:45 мск рост замедлился до 1,42%, ценные бумаги торговались на отметке 135,75 руб.

О блокировке счетов «Евротранса» со стороны ФНС стало известно 21 февраля. Причиной стала задолженность в размере 233 млн руб. 

24 февраля «Евротранс» сообщил о выплате купонного дохода по трем облигациям на общую сумму 127,22 млн руб. Компания выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-09 в размере 41,1 млн руб., а также по зеленым облигациям серии 002Р-02 (10,52 млн руб.) и 01 (75,6 млн руб.).

