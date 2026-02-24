ФНС разблокировала счета «Евротранса»
На фоне этой информации акции компании выросли. На пике они дорожали на 2,39% до 136,6 руб. за акцию. К 20:45 мск рост замедлился до 1,42%, ценные бумаги торговались на отметке 135,75 руб.
О блокировке счетов «Евротранса» со стороны ФНС стало известно 21 февраля. Причиной стала задолженность в размере 233 млн руб.
24 февраля «Евротранс» сообщил о выплате купонного дохода по трем облигациям на общую сумму 127,22 млн руб. Компания выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-09 в размере 41,1 млн руб., а также по зеленым облигациям серии 002Р-02 (10,52 млн руб.) и 01 (75,6 млн руб.).