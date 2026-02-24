«Евротранс» выплатил купонный доход по трем облигациям на 127,2 млн рублей
Компания выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-09 в размере 41,1 млн руб., а также по зеленым облигациям серии 002Р-02 (10,52 млн руб.) и 01 (75,6 млн руб.).
24 февраля облигации «Евротранса» на торгах Московской биржи сократились в диапазоне 6,18–19,14%. Падение бумаг произошло на фоне сообщения о блокировке Федеральной налоговой службой (ФНС) России счетов компании из-за задолженности в 223 млн руб.
20 января совет директоров «Евротранса» утвердил программу облигаций серии 004Р объемом 6 млрд руб. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до пяти лет.