Главная / Инвестиции /

«Евротранс» одобрил программу облигаций на 6 млрд рублей

Ведомости

Совет директоров «Евротранса» утвердил программу облигаций серии 004Р объемом 6 млрд руб.

В рамках бессрочной программы ценные бумаги могут размещаться на срок до пяти лет. У компании зарегистрированы программа биржевых облигаций на 28,8 млрд руб. и две программы классических облигаций на 2,8 млрд руб. и 5 млрд руб.

Сейчас в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций «Евротранса» на 20,8 млрд руб. и флоатер на 3 млрд руб. с погашением 26 января 2026 г.

19 января «Евротранс» провел сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-001Р-09. Объем выпуска составил 2,5 млрд руб. Облигации будут приносить ежемесячные купонные выплаты. Ставка по первым 24 купонам составит 20% годовых, по следующим двенадцати – 18%, потом 16%, и 15% по последним 12. Это соответствует доходности к погашению в 20,54% годовых. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме.

