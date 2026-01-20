«Евротранс» одобрил программу облигаций на 6 млрд рублей

19 января «Евротранс» провел сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-001Р-09. Объем выпуска составил 2,5 млрд руб. Облигации будут приносить ежемесячные купонные выплаты. Ставка по первым 24 купонам составит 20% годовых, по следующим двенадцати – 18%, потом 16%, и 15% по последним 12. Это соответствует доходности к погашению в 20,54% годовых. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме.