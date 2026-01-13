«Евротранс» проведет сбор заявок на облигации объемом 2,5 млрд рублей 19 января
Компания «Евротранс» 19 января проведет сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-001Р-09. Объем выпуска составит 2,5 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Облигации будут приносить ежемесячные купонные выплаты. Ставка по первым 24 купонам будет составлять 20% годовых, по следующим двенадцати – 18%, затем 16%, и 15% по последним 12. Это соответствует доходности к погашению в 20,54% годовых.
Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме. По 20% от номинальной стоимости будет выплачено в даты 24-го, 36-го и 48-го купонов, а оставшиеся 40% будут погашены в дату 60-го купона. Вследствие этого средний срок погашения облигации составит примерно 2,6 года.
Организацией размещения займутся Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк, Совкомбанк и ИФК «Солид». В роли агента выступит Газпромбанк.
Общее собрание акционеров «Евротранса» 26 декабря утвердило выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 9,17 руб. на обыкновенную акцию. В качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 14 января 2026 г.
До этого компания выплатила дивиденды за I квартал 2025 г. в размере 3 руб. на акцию, а также за первое полугодие текущего года – 8,18 руб. на бумагу.