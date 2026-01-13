«Евротранс» проведет сбор заявок на облигации объемом 2,5 млрд рублей 19 января

Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме. По 20% от номинальной стоимости будет выплачено в даты 24-го, 36-го и 48-го купонов, а оставшиеся 40% будут погашены в дату 60-го купона. Вследствие этого средний срок погашения облигации составит примерно 2,6 года.