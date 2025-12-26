Газета
Акционеры «Евротранса» одобрили дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Общее собрание акционеров «Евротранса» утвердило выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 9,17 руб. на обыкновенную акцию. 

В качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 14 января 2026 г.

До этого компания выплатила дивиденды за I квартал 2025 г. в размере 3 руб. на акцию, а также за первое полугодие текущего года – 8,18 руб. на бумагу.

В апреле «Евротранс» объявил о намерении направить на дивиденды 28,3 руб. на акцию по итогам 2024 г. Тогда компания отчиталась о росте выручки на 47,7% по сравнению с годом ранее, до 187,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 7,4% и составила 5,5 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 39,8% и достиг 17,2 млрд руб. Валюта баланса составила 103,9 млрд руб. (+22,2%), а соотношение долг/EBITDA сократилось с 3 до 2,3.

