Акционеры «Евротранса» одобрили дивиденды за девять месяцев

В апреле «Евротранс» объявил о намерении направить на дивиденды 28,3 руб. на акцию по итогам 2024 г. Тогда компания отчиталась о росте выручки на 47,7% по сравнению с годом ранее, до 187,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 7,4% и составила 5,5 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 39,8% и достиг 17,2 млрд руб. Валюта баланса составила 103,9 млрд руб. (+22,2%), а соотношение долг/EBITDA сократилось с 3 до 2,3.