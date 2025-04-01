«Евротранс» намерен выплатить дивиденды в 28,3 рубля на акцию за 2024 год

В конце декабря 2024 г. совет директоров «Евротранса» одобрил решение выплатить дивиденды за девять месяцев прошлого года в размере 6,48 руб. на акцию. В октябре акционеры «Евротранса» утвердили решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 4,32 руб. на акцию. Отмечалось, что коллективная выплата на акцию по результатам первого полугодия и I квартала предыдущего года составила 6,82 руб.