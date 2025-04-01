«Евротранс» намерен выплатить дивиденды в 28,3 рубля на акцию за 2024 год
ПАО «Евротранс» планирует доплатить 15 руб. на акцию по итогу IV квартала 2024 г., дивиденды в размере 28,3 руб. на акцию ожидаются за весь прошлый год. Об этом позволяют говорить предварительные итоги деятельности компании, следует из презентации гендиректора и акционера «Евротранса» Олега Алексеенкова, опубликованной на сайте компании.
Согласно презентации, выручка компании достигла 187,3 млрд руб., продемонстрировав рост на 47,7% год к году. Чистая прибыль при этом выросла до 5,5 млрд руб. (+7,4% в годовом исчислении). Показатель EBIDTA составил 17,2 млрд руб., увеличившись на 39,8%.
Валюта баланса достигла 103,9 млрд руб. (+22,2% в годовом выражении). Показатель долг/EBIDTA упал с уровня 3 до уровня 2,3.
«Все эти данные позволяют нам предполагать, что еще 15 руб. на одну обыкновенную акцию мы доплатим по итогам 2024 г. [за IV квартал]», – сказал Алексеенков. Согласно презентации, 28,3 руб. на акцию составит ожидаемый размер дивидендов за весь 2024 г.
В конце декабря 2024 г. совет директоров «Евротранса» одобрил решение выплатить дивиденды за девять месяцев прошлого года в размере 6,48 руб. на акцию. В октябре акционеры «Евротранса» утвердили решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 4,32 руб. на акцию. Отмечалось, что коллективная выплата на акцию по результатам первого полугодия и I квартала предыдущего года составила 6,82 руб.