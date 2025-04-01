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«Евротранс» намерен выплатить дивиденды в 28,3 рубля на акцию за 2024 год

Ведомости

ПАО «Евротранс» планирует доплатить 15 руб. на акцию по итогу IV квартала 2024 г., дивиденды в размере 28,3 руб. на акцию ожидаются за весь прошлый год. Об этом позволяют говорить предварительные итоги деятельности компании, следует из презентации гендиректора и акционера «Евротранса» Олега Алексеенкова, опубликованной на сайте компании.

Согласно презентации, выручка компании достигла 187,3 млрд руб., продемонстрировав рост на 47,7% год к году. Чистая прибыль при этом выросла до 5,5 млрд руб. (+7,4% в годовом исчислении). Показатель EBIDTA составил 17,2 млрд руб., увеличившись на 39,8%.

Валюта баланса достигла 103,9 млрд руб. (+22,2% в годовом выражении). Показатель долг/EBIDTA упал с уровня 3 до уровня 2,3.

«Все эти данные позволяют нам предполагать, что еще 15 руб. на одну обыкновенную акцию мы доплатим по итогам 2024 г. [за IV квартал]», – сказал Алексеенков. Согласно презентации, 28,3 руб. на акцию составит ожидаемый размер дивидендов за весь 2024 г.

В конце декабря 2024 г. совет директоров «Евротранса» одобрил решение выплатить дивиденды за девять месяцев прошлого года в размере 6,48 руб. на акцию. В октябре акционеры «Евротранса» утвердили решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 4,32 руб. на акцию. Отмечалось, что коллективная выплата на акцию по результатам первого полугодия и I квартала предыдущего года составила 6,82 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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