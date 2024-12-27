«Евротранс» утвердил дивиденды за девять месяцев 2024 года
Совет директоров ПАО «Евротранс» одобрил решение выплатить дивиденды за девять месяцев текущего года в размере 6,48 руб. на акцию. Об этом сообщается на странице компании на сервере раскрытия информации.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 15 января 2025 г. Выплаты произойдут до 29 января 2025 г. для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Евротранс». Для других держателей – не позднее 19 февраля 2025 г.
В октябре акционеры ПАО «Евротранс» утвердили решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 4,32 руб. на акцию. В частности, коллективная выплата на акцию по результатам первого полугодия и I квартала этого года составила 6,82 руб.
ПАО «Евротранс» – топливная группа, осуществляющая деятельность по управлению сетью автозаправочных комплексов (АЗК) в Москве и Московской области под брендом ТРАССА. Компания входит в перечень системообразующих предприятий экономики России.