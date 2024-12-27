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«Евротранс» утвердил дивиденды за девять месяцев 2024 года

Ведомости

Совет директоров ПАО «Евротранс» одобрил решение выплатить дивиденды за девять месяцев текущего года в размере 6,48 руб. на акцию. Об этом сообщается на странице компании на сервере раскрытия информации.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 15 января 2025 г. Выплаты произойдут до 29 января 2025 г. для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Евротранс». Для других держателей – не позднее 19 февраля 2025 г.

В октябре акционеры ПАО «Евротранс» утвердили решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 4,32 руб. на акцию. В частности, коллективная выплата на акцию по результатам первого полугодия и I квартала этого года составила 6,82 руб.

ПАО «Евротранс» – топливная группа, осуществляющая деятельность по управлению сетью автозаправочных комплексов (АЗК) в Москве и Московской области под брендом ТРАССА. Компания входит в перечень системообразующих предприятий экономики России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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