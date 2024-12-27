«Евротранс» утвердил дивиденды за девять месяцев 2024 года

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 15 января 2025 г. Выплаты произойдут до 29 января 2025 г. для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Евротранс». Для других держателей – не позднее 19 февраля 2025 г.